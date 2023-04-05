الاتحاد والنصر.. «المسافة نقطة»!



الرياض (أ ف ب)

احتفظ الاتحاد بصدارة الدوري السعودي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه ضمك 3-0، فيما سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين لمطارده النصر، خلال فوزه الكبير على مضيفه العدالة 5-0، في «المرحلة 22».

وفيما حقق الهلال حامل اللقب فوزه الرابع توالياً على مضيفه الفيحاء 2-0، في مباراة مؤجلة من «المرحلة 17»، احتفظ الاتحاد بالصدارة مع 53 نقطة مقابل 52 نقطة للنصر و45 نقطة للهلال الذي يملك مباراة مؤجلة.

على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، تقدم الاتحاد مبكراً عقب تسديدة متقنة طريق البرازيلي برونو هنريكي «14»، ثم عزّز مواطنه رومارينيو تقدم فريقه من نقطة الجزاء «37».

وفي الشوط الثاني، لم يتمكن ضمك من استغلال تراجع الاتحاد، فلم يشكل أي خطورة، رغم النقص في صفوف الاتحاد، عقب طرد لاعبه أحمد بامسعود «73»، ليعاقبه الاتحاد بتسجيله الهدف الثالث، برأسية قائد دفاعه المصري أحمد حجازي «88»، لينتهي اللقاء بثلاثية.

قال مدربه البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو الذي تلقت شباك فريقه 7 أهداف في 22 مباراة «بعد الطرد أجرينا تغييرات عدة، وتماسكنا جيداً، فحسمنا المباراة«.

وقاد الثنائي رونالدو والبرازيلي أندرسون تاليسكا فريقهما النصر إلى فوز كبير على مضيفه العدالة 5-0، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للنصر نفذها رونالدو، أفضل لاعب في العالم 5 مرات، قوية إلى يمين مياتوفيتش «40»، وفي الشوط الثاني، واصل النصر أفضليته معزّزاً تقدمه بهدف ثانٍ عندما صوب تاليسكا كرة قوية من مسافة بعيدة استقرت الى يسار الحارس «55».

ومن هجمة منسقة، عمق النصر الفارق عندما انطلق رونالدو «38 عاماً» بكرة على الطرف الأيمن قبل أن يرسلها قوية الى يسار مياتوفيتش «66».

ومن هجمة سريعة، أضاف النصر هدفاً رابعاً عندما كسر تاليسكا مصيدة التسلل ولعب الكرة ساقطة «لوب» داخل المرمى «78».

وفي الوقت المحتسب البدل عن ضائع، سجل النصر هدفاً خامساً عندما صوب تاليسكا كرة تصدى لها حارس العدالة وعادت لتجد أيمن يحيى الذي صوبها قوية إلى يمينه «98».

وكتب رونالدو معلقاً على صور المباراة «أداء جماعي رائع، مستمرون في المضي قدماً».

وحصد الهلال، حامل اللقب 5 مرات في السنوات الست الأخيرة، نقاط مباراته مع مضيفه الفيحاء، إثر فوزه بهدفين على استاد مدينة المجمعة الرياضية في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة عشرة.

تقدّم الهلال بهدف للنيجيري أوديون إيجالو بتسديدة قوية «45»، وأضاف إيجالو نفسه الهدف الثاني في نهاية المباراة «92».

ورفع إيجالو رصيده إلى 16 هدفاً، بالتساوي مع تاليسكا مهاجم النصر في صدارة ترتيب الهدافين، فيما يحتل مهاجم الاتحاد المغربي عبد الرزاق حمدالله المركز الثالث «15» ورونالدو القادم منتصف الموسم المركز الخامس برصيد 11 هدفاً في 9 مباريات.

علّق تاليسكا، العائد من الإصابة، على الصراع في ترتيب الهدافين «تركيزي في الوقت الحالي على تحقيق الفوز مع النصر وليس حصد لقب الهداف».