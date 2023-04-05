إمبيد يغازل «جائزة الأفضل» بـ «52 نقطة»



لوس أنجلوس (أ ف ب)

عزّز الكاميروني العملاق جويل إمبيد حظوظه بإحراز جائزة أفضل لاعب هذا الموسم، بتسجيله 52 نقطة، وقيادة فيلادلفيا سفنتي سيكسرز إلى فوز صعب على غريمه في المنطقة الشرقية بوسطن سلتيكس 103-101، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وشهد ملعب «ولس فارجو سنتر» معركة قوية أمام أكثر من عشرين ألف متفرج، جمعت وصيف وثالث المنطقة الشرقية.

وبسقوطه، بات بوسطن «54 فوزاً و25 خسارة» أمام ضرورة الفوز في مبارياته الثلاث المتبقية من الدور المنتظم وخسارة المتصدر ميلووكي باكس «57-22» مبارياته الثلاث، ليأمل في صدارة المنطقة الشرقية ويحصل على أفضلية الأرض في الأدوار الإقصائية «بلاي أوف».

وتعملق إمبيد بتسجيله 20 من أصل 25 محاولة، أضاف إليها 13 متابعة و6 تمريرات حاسمة، فيما سجل زميله جيمس هاردن 20 نقطة و10 تمريرات حاسمة.

وأسهمت الثلاثيات المتأخرة لبي جاي تاكر «3 من 3 محاولات»، في منح سيكسرز الفوز على أرضه، ليرفع رصيده إلى 52 فوزاً و27 خسارة.

وعاش سيكسرز لحظات عصيبة في نهاية المباراة، مع إهدار تقدمه 103-96، قبل 10 ثوانٍ من نهاية الوقت، ليسمح لبوسطن بتقليص الفارق إلى نقطتين.

أهدر النجم جايسون تايتوم محاولة أخيرة عند الصافرة، كانت قادرة على فرض التمديد.

وكان الموزع ديريك وايت أفضل مسجل لدى الخاسر مع 26 نقطة بينها 4ثلاثيات، وأضاف تايتوم 19 وماركوس سمارت 17.

ولم يكن إمبيد راضياً عن تخلي فريقه عن التقدم وتبديد الفوز الأول على بوسطن على هذا الموسم «لا أعرف ماذا كنا نفعل، يجب أن نكون أفضل من ذلك، بما فيهم أنا، يجب أن نكون أفضل».

وأضاف «لم نكن جيدين هجومياً بما فيه الكفاية، ودفاعياً تمكنا من إيقافهم عند الضرورة، لكن يجب أن نكون أفضل، وقد نلاقيهم في الأدوار الإقصائية».

وبعد هذه الملحمة السلوية، اعتبر مدرب سيكسرز دوك ريفرز أن المنافسة على لقب أفضل لاعب هذا الموسم قد حُسمت لمصلحة لاعبه إمبيد «لقد قمنا بأخطاء عدة لكن جويل إمبيد كان العمل الصحيح، ولقد سجل الرجل نصف عدد نقاطنا في مباراة ضمن دوري أن بي إيه، أنا منحاز، لكن السباق انتهى على جائزة أفضل لاعب».