«طائرة» تحمل أوساسونا إلى نهائي كأس إسبانيا!

بلباو (أ ف ب)



واصل أوساسونا مغامرته في كأس إسبانيا لكرة القدم، وبلغ المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه، بتعادله مع مضيفه أتلتيك بلباو 1-1 بعد التمديد «الوقت الأصلي صفر-1» في «الديربي الباسكي» في إياب نصف النهائي.

وكان أوساسونا حسم مباراة الذهاب في مصلحته بهدف سجله الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي في الدقيقة 47، ونجح أتلتيك بلباو في فرض التمديد على أوساسونا، عندما أنهى الوقت الأصلي في مصلحته بهدف سجله المهاجم الدولي الغاني إيناكي وليامز بضربة رأسية في الدقيقة 33.

وفي الوقت الذي كان فيه الفريقان يقتربان من اللجوء الى ركلات الترجيح لحسم المتأهل الأول إلى المباراة النهائية، نجح البديل بابلو إيبانيز في تسجيل هدف التعادل والتأهل لأوساسونا في الدقيقة 116 بتسديدة «على الطائر» بيمناه.

وكان أوساسونا أطاح بقطبي الأندلس ريال بيتيس حامل اللقب بركلات الترجيح وجاره إشبيلية بعد التمديد من ثمن وربع النهائي توالياً، علماً أنه احتاج أيضاً الى الوقتين الإضافيين لتخطي عقبة ناستيك تاراجونا من الدور الـ32.

وهي المرة الثانية التي يبلغ فيها أوساسونا المباراة النهائية لمسابقة الكأس، بعد الأولى عام 2005 عندما خسر أمام ريال بيتيس 1-2 بعد التمديد.

وقال إيبانيز: «في الوقت الحالي، ليس لدي كلمات، كنا نعاني مثل الكلاب طوال المباراة».

وأضاف: «هذا الهدف لكل هؤلاء المشجعين الذين يهتفون لنا، إنه شيء لا يمكن تفسيره، كنا نعرف أن ذلك يمكن أن يحدث، وأنهم يمكن أن يسجلوا ضدنا، لقد عانينا، واصلنا العمل وفي النهاية حصلنا على مكافأتنا، والآن بعد أن وصلنا إلى هنا، علينا أن نحلم ونسعى لتحقيقه، سنظل نحلم».

ووصل بلباو إلى نصف النهائي أربعة مواسم متتالية، لكنه لم يرفع الكأس منذ عام 1984، خسر 6 مباريات نهائية منذ تتويجه الأخير.

وقال ويليامز: «أتيحت لنا العديد من الفرص لتحقيق الفوز، لكن في كرة القدم تحدث هذه الأشياء أحياناً».

وأضاف «نحن حزينون جداً، مضطربون، سنحاول ونرفع رؤوسنا ونعود».