5 مدربين على «رادار» سان جيرمان

إبراهيم (القاهرة)



بدأت إدارة باريس سان جيرمان رحلة البحث عن بديل للفرنسي كريستوف جالتييه المدير الفني للفريق، ولن تنتظر إلى نهاية الموسم، مثلما كان متوقعاً، لحسم هذه المسألة، كما إنها لن تلتزم بالمدة التي حددتها لنفسها بالانتظار إلى ما بعد المباراتين القادمتين في الدوري أمام نيس 8 أبريل ورين 15 من الشهر نفسه، لكي تتخذ قرارها بإقالة المدرب أو الإبقاء عليه.

واستعرضت إدارة باريس أسماء عدد من المدربين للاختيار فيما بينهم، في حالة إقالة جالتييه، وأبرزهم الفرنسي زين الدين زيدان الذي يحظى بشبه إجماع، ولكنه يضع شرطاً غريباً ومثيراً للتساؤل، إذ يريد رحيل البرازيلي نيمار عن الفريق، لأنه يعتبره لاعباً مثيراً للمشاكل والقلاقل.

وذكرت مصادر صحفية فرنسية عديدة، أن فشل مفاوضات سان جيرمان مع زيدان في العام الماضي تلقي بظلالها على وضعه هذا العام، وربما يتعقد الموقف تبعاً لذلك.

وهناك اهتمام من جانب سان جيرمان بالسعي للتفاوض مع الألماني جوليان ناجلسمان المدير الفني السابق لبايرن ميونيخ، والذي أقيل من منصبه مؤخراً، وحل محله مواطنه توماس توخيل.

وسر إهتمام باريس بهذا المدرب، نجاحه في التفوق تكتيكياً على جالتييه خلال مباراتيهما معاً في دور الـ 16 لدوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج»، ولكن المدرب الألماني لم يخرج بعد من صدمة إقالته من «البافاري»، ويفضل منح نفسه فرصة لالتقاط الأنفاس حتى نهاية الموسم، وهناك بعض المصادر تشير إلى أنه يفضل العمل في «البوندسليجا».

كما تردد اسم الإيطالي أنطونيو كونتي «المقال» حديثاً من توتنهام الإنجليزي، والبرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما الإيطالي، والإسباني لويس إنريكي الذي أقيل من تدريب منتخب إسبانيا، بعد خروج «الروخا» مبكراً من «المونديال» الأخير.

وأيا كان الاسم الذي سيقع عليه الاختيار، فإنه لابد أن يتوافر فيه شرط الخبرة الكبيرة، على أعلى مستوى احترافي ليس مع الأندية فقط، وإنما أيضاً في المسابقات الأوروبية.

غير أن سان جيرمان لم يدخل حتى الآن في أي مفاوضات رسمية مع أي من المدربين المرشحين لقيادة باريس في الموسم المقبل وربما قبل نهاية هذا الموسم.

والصفة المشتركة بين هؤلاء المدربين - باستثناء مورينيو مدرب روما- إنهم جميعاً لا يعملون حالياً، وتمت إقالتهم من جانب أنديتهم، كونتي «طريد» توتنهام وناجلسمان من البايرن، وإنريكي «المقال» من منتخب بلاده، بعد الإقصاء من كأس العالم على يد المغرب.

أما كريستوف جالتييه «56 عاماً» المدير الفني الحالي لسان جيرمان، أمضى أربعة أشهر صعبة على رأس القيادة الفنية للفريق، حيث تعرض للإقصاء من دوري الأبطال على يد البايرن، ومن كأس فرنسا على يد أوليمبيك مارسيليا، وخسر5 مباريات في الدوري الفرنسي منذ بداية يناير الماضي، ما جعل المصادر الصحفية الفرنسية في معظمها تتوقعبأن أيامه باتت معدودة في «حديقة الأمراء».