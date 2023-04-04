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تشيلسي وليفربول.. السقوط المشترك

تشيلسي وليفربول.. السقوط المشترك
5 ابريل 2023 01:21

لندن(د ب أ)
خيم التعادل السلبي على مباراة تشيلسي مع ضيفه ليفربول, في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. 

وفي باقي المباريات فاز أستون فيلا على مضيفه ليستر سيتي 2 1/، وليدز يونايتد على نوتينجهام فورست 2/ 1، وبرايتون على مضيفه بورنموث 2 /صفر. 

وخاض تشيلسي أول مباراة له منذ إقالة مدربه جراهام بوتر, لكن معاناة الفريق لم تتوقف، لتكون هي المباراة الثالثة على التوالي التي لم يذق فيها طعم النصر. 

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع ليفربول رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثامن مقابل 39 نقطة لتشيلسي في المركز الحادي عشر. 

وعلى ملعب كينج باور خسر ليستر سيتي أمام ضيفه ضيفه أستون فيلا, في أول مباراة للفريق منذ إقالة المدير الفني برندان روجرز والاستعاضة عنه بآدم سادلر ومايك ستويل بشكل مؤقت. 

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وتقدم أولي واتكينز بهدف لأستون فيلا في الدقيقة 24 ثم تعادل هارفي بارنيس لليستر في الدقيقة 35.
وتلقى ليستر صدمة قوية تمثلت في طرد يرنان ديوسبري هال في الدقيقة 70 لحصوله على الإنذار الثاني.
واستغل بيرتراند تراوري النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض وخطف هدف الفوز لأستون فيلا قبل ثلاث دقائق من النهاية. 

وتوقف رصيد ليستر عند 25 نقطة في المركز قبل الأخير، ورفع أستون فيلا رصيده إلى 44 نقطة في المركز السابع. 

وعلى ملعب أيلاند رود، قلب ليدز يونايتد تأخره بهدف أمام ضيفه نوتينجهام فورست إلى فوز بهدفين. وتقدم نوتينجهام بهدف عن طريق أوريل مانجالا في الدقيقة 12، لكن ليدز رد بهدفين حملا توقيع جاك هاريسون في الدقيقة 20 ولويس سينيستيرا في الدقيقة 45.
الفوز رفع رصيد ليدز إلى 29 نقطة ليتقدم للمركز الثالث عشر، وتوقف رصيد نوتينجهام عند 27 نقطة في المركز السابع عشر. 

وعلى ملعب ملعب فيتاليتي، فاز برايتون على مضيفه بورنموث بهدفين دون رد. وتقدم إيفان فيرجسون بهدف لبرايتون في الدقيقة 27، ثم أضاف جوليو إنشيزو الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة.
ورفع برايتون رصيده إلى 46 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد بورنموث عند 27 نقطة في المركز الثالث من القاع. 

 

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