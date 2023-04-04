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«لدغة فرايبورج» تطيح البايرن خارج كأس ألمانيا

«لدغة فرايبورج» تطيح البايرن خارج كأس ألمانيا
5 ابريل 2023 01:46

برلين (د ب أ)
فجر فريق فرايبورج مفاجأة من العيار الثقيل وأطاح بمضيفه بايرن ميونيخ، من دور الثمانية لكأس ألمانيا لكرة القدم، بالفوز عليه في الوقت القاتل 2/1. 

وصعد اينتراخت فرانكفورت إلى المربع الذهبي لكأس ألمانيا بفوزه على ضيفه يونيون برلين 2 /صفر. وعلى ملعب أليانز أرينا، قلب فرايبورج تأخره بهدف أمام بايرن إلى فوز مثير بهدفين، ليلحق الهزيمة بالنادي البافاري في ثاني مباراة له في عهد المدرب الجديد توماس توخيل، الذي خلف جوليان ناجلسمان في الإدارة الفنية. 

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وبدأ توخيل مشواره مع بايرن ميونيخ بفوز مثير في البوندسليجا على فريقه السابق بروسيا دورتموند 4 2/، لكنه ودع مسابقة كأس ألمانيا من دور الثمانية.
وتقدم دايوت أوباميكانو بهدف لبايرن في الدقيقة 19، لكن بعد ثمان دقائق فقط أدرك نيكولاس هوفلر التعادل لفرايبورج. 

وفي الوقت بدل الضائع حصل فرايبورج على ضربة جزاء، ترجمها لوكاس هويلير إلى هدف الفوز والعبور إلى المربع الذهبي.

 

بايرن ميونيخ
فرايبورج
كأس ألمانيا
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