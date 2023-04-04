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الدراج المنصوري يرتقي بتصنيف الإمارات الأولمبي إلى المركز الـ«30»

الدراج المنصوري يرتقي بتصنيف الإمارات الأولمبي إلى المركز الـ«30»
5 ابريل 2023 01:46

أبوظبي (وام)

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 أكد عبد الله سويدان، المدير الفني للمنتخب الوطني للدراجات، أن الدراج الإماراتي أحمد المنصوري سجل إنجازاً جديداً لرياضة الدراجات في الإمارات، بعد إعلان الاتحاد الدولي للعبة ارتقاء تصنيف الإمارات الأولمبي إلى المركز الـ30 عالمياً بعد أن كان في المركز الـ136، وذلك في اختصاص الأومنيوم. وقال سويدان، إن هذه القفزة جاءت بعد الإنجازات التي حققتها اللعبة في الإمارات، والمشاركات المتتالية الناجحة للدراج أحمد المنصوري، في إطار مشواره لجمع النقاط من أجل التأهل إلى أولمبياد باريس 2024. 
وأضاف: «أصبحنا الآن في مرحلة التحدي من أجل إضافة المزيد من النقاط، لتحقيق حلم التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، حيث تحققت الإنجازات في بطولات المضمار كافة المؤهلة للأولمبياد، وقدم الدراج أحمد المنصوري مستويات رائعة بجانب النقاط التي جمعها».
 وأوضح المدير الفني للمنتخب الوطني للدراجات، أنه بحسب شروط التأهل، تشارك أول 22 دولة في التصنيف بالأولمبياد، وبما أننا وصلنا إلى المركز الـ30 عالمياً، فيتبقى لنا 8 مراكز حتى نوجد ضمن الدول المتأهلة، وهو أمر يعمل عليه المنصوري حالياً، حيث يوجد في معسكر خارجي بإسبانيا قبل السفر إلى كندا يوم 17 أبريل الجاري، للمشاركة في بطولة كأس الأمم بجولتها الثانية بعد مشاركته الناجحة في جولة مصر الشهر الماضي. ولفت إلى أن الدراج أحمد المنصوري يخوض تحدياً كبيراً من أجل تحقيق حلمه بالتأهل إلى الأولمبياد، من خلال جمع أكبر قدر من النقاط، وسط منافسة قوية مع عدد من الدراجين في قارة آسيا.

المنتخب الوطني للدراجات
أحمد المنصوري
الإمارات
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