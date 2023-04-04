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11 لاعباً يمثلون الإمارات في بطولة العالم للمبارزة ببلغاريا

11 لاعباً يمثلون الإمارات في بطولة العالم للمبارزة ببلغاريا
5 ابريل 2023 01:46

دبي (وام)

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أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادات «الآسيوي والعربي والإماراتي» للمبارزة، أن مشاركة منتخب الإمارات في بطولة العالم للأشبال والناشئين ببلغاريا، تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد لإعداد جيل من اللاعبين قادر على تطوير اللعبة ووضعها على الخريطة العالمية. 
وحرص الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي على لقاء بعثة المنتخب، وحثهم على بذل المزيد من الجهد وتمثيل الإمارات بأفضل شكل ممكن ورفع علم الدولة.
 وقال: «يهدف اتحاد المبارزة من هذه المشاركات لتحقيق خططه الرامية لتأهيل الفئات العمرية لوضع مبارزة الإمارات في مكانة متميزة على مستوى العالم، في ظل خطط الإعداد والتجهيز المتبعة مع كل منتخبات الفئات السنية، والتي تشمل خوض العديد من البطولات الكبرى ومعسكرات الإعداد، لصقل موهبة اللاعبين وإكسابهم الخبرة اللازمة». 
ويشارك منتخب الإمارات بـ11 لاعبا ولاعبة في البطولة المقامة حالياً بمدينة بلفديف، وتمتد حتى 9 أبريل الجاري، بمشاركة 1700 لاعب ولاعبة من 38 دولة. ويشارك منتخب الإمارات فى منافسات الأسلحة الثلاث للبطولة، «الفلوريه» و«الايبيه» و«السابر». ويضم فريق «السابر» أحمد الحمادي وخالد مبارك وسلطان العبري، وأصيلة الزعابي، وفريق «الفلوريه» خليفة الكعبي ومحمد المهيري وفارس البلوشي، والهيام البلوشي، وفريق «الايبيه» صالح البلوشي، ويترأس بعثة المنتخب موسي البلوشي، الأمين العام للاتحاد.

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