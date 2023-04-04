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الرياضي

العين يتصدر مبادرة «دوري الجماهير» في محطة الـ 21

العين يتصدر مبادرة «دوري الجماهير» في محطة الـ 21
5 ابريل 2023 01:46

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت رابطة المحترفين، الفائزين بمبادرة «دوري الجماهير» في الجولة الحادية والعشرين لدوري أدنوك للمحترفين، وفق الآلية الجديدة للموسم الرياضي 2022-2023، تحفيزاً للمشجعين على دعم ومساندة أنديتهم على مدار الجولات.
وفاز بالمركز الأول في فئة النادي المضيف نادي العين، بجائزة قيمتها 60 ألف درهم، فيما فاز بالمركز الثاني في الفئة نفسها نادي الوحدة، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم.
وعلى صعيد فئة «النادي الضيف»، حصد نادي شباب الأهلي المركز الأول، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم، فيما حصل نادي الجزيرة على المركز الثاني في الفئة نفسها بجائزة قيمتها 30 ألف درهم.

العين
رابطة المحترفين
دوري أدنوك للمحترفين
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