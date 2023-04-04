الحبتور يحتفل بختام موسم البولو

دبي (الاتحاد)

أعلن نادي الحبتور للبولو والفروسية عن إقامة الحفل الختامي للسنوي للموسم الحالي يوم الخميس 27 أبريل الجاري بفندق «في» بالحبتور سيتي، حيث سيتم خلال الحفل تكريم الفرق الفائزة في الموسم، وتكريم الرعاة الذين دعموا نشاط النادي سواء على صعيد البولو أو الفروسية، ووجه النادي الدعوة إلى مجلس إدارة اتحاد البولو لحضور الحفل، كما تم توجيه اللعبة لعدد من المسؤولين والأندية بالدولة. وأكد محمد الحبتور رئيس اتحاد البولو رئيس نادي الحبتور للبولو والفروسية، أن النادي يحرص كل عام على تكريم كل من أسهم في إنجاح الموسم والأنشطة المصاحبة، تثميناً للجهود، وهو تقليد نتمنى أن يستمر ليظل حافزاً للجميع لتطوير اللعبة.