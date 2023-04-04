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التزكية تمنح الفردان عضوية «التنفيذي الآسيوي» للسلة

التزكية تمنح الفردان عضوية «التنفيذي الآسيوي» للسلة
5 ابريل 2023 00:48

علي معالي (دبي)
فاز عبداللطيف الفردان، نائب رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة السلة، بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي ورئاسة اللجنة المالية بالتزكية للدورة الانتخابية 2023- 2027، ليحافظ الفردان على هذا المنصب للدورة الثانية على التوالي.
من جانبه، عبر عبداللطيف الفردان عن سعادته بهذا الاختيار الذي يؤكد قوة التواجد الإماراتي في هذا المحفل القاري الكبير، موجهاً شكره إلى اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للسلة، لثقته ودعمه للوصول لهذا المنصب القاري وعلى دوره البارز والكبير في ما آلت إليه السلة الإماراتية من تطور في الفترات الأخيرة، كما وجه شكره للاتحاد القاري.
وقال الفردان: «تواجدنا القاري أمر مهم للغاية ويؤكد دورنا المحوري في تطوير اللعبة، وسوف تشهد اللعبة طفرات أخرى إيجابية في ظل الدعم الذي نلقاه حالياً من كل الجهات بالدولة وذلك على المستويين الإداري والفني».

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