فرانكفورت أول المتأهلين إلى نصف نهائي الكأس الألمانية

ميونيخ (أ ف ب)

بات أينتراخت فرانكفورت أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم، بفوزه على ضيفه يونيون برلين ثالث البوندسليجا 2-صفر، في فرانكفورت في افتتاح الدور ربع النهائي.

ويدين أينتراخت فرانكفورت بفوزه إلى مهاجمه وهدافه الدولي الفرنسي راندال كولو مواني، الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 11 و13، رافعاً غلته من الأهداف الى 11 في العام الحالي في مختلف المسابقات مع تمريرتين حاسمتين.

وكان أينتراخت فرانكفورت سادس البوندسليجا الذي حصد ثلاث نقاط فقط في مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري، صاحب الأفضلية منذ البداية وكاد الدولي الفرنسي راندال كولو مواني يفعلها في الدقيقة الخامسة، بتسديدة قوية من خارج المنطقة أبعدها الحارس لينارت جريل إلى ركلة ركنية لم تثمر.

ونجح كولو مواني في افتتاح التسجيل في الدقيقة 11، عندما تلقى كرة رائعة بالكعب داخل المنطقة من الدولي السابق المخضرم ماريو جوتزه، فهيأها لنفسه وسددها قوية بيسراه من مسافةق ريبة في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس جريل.

وعزز كولو مواني تقدم أصحاب الأرض بعد دقيقتين، عندما تلقى كرة ساقطة خلف الدفاع في الجهة اليمنى من جوتزه أيضاً، فانطلق بسرعة ولعبها ساقطة من زاوية صعبة مستغلاً خروج الحارس جريل فتابعت طريقها داخل المرمى الخالي.

وسجل فرانكفورت هدفاً ثالثاً عبر مهاجمه الكولومبي رافايل بوريه، اثر تمريرة عرضية للبرتغالي بوتا لكنه ألغي بداعي التسلل (20).

وأجرى مدرب يونيون برلين السويسري أورس فيشر ثلاثة تبديلات مطلع الشوط الثاني، بإشراكه بول جيكيل وزفن ميشال والنرويجي مورتن ثورسباي مكان البرتغالي ديوجو ليتي ويانيك هابيرر وبول سيغيون، لكن دون جدوى لأن فريقه لم يهدد مرمى حارس المرمى الدولي كيفن تراب.

وودع يونيون برلين مسابقة الكأس المحلية بعد بعد نحو ثلاث أسابيع من خروجه من ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" على يد يونيون سانت-جيلواز البلجيكي.

وتنتظر يونيون برلين قمة ساخنة السبت ضد بروسيا دورتموند ثاني الدوري.

وكان يونيون برلين بلغ نصف نهائي كأس ألمانيا العام الماضي، قبل أن يخرج على يد لايبزج الذي توج لاحقا باللقب.

يذكر أن فرانكفورت توج باللقب خمس مرات اخرها عام 2018 على حساب بايرن ميونيخ حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (20).