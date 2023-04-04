روجرز: ليستر أهم

لندن(د ب أ)

يرى برندان روجرز المدير الفني السابق لفريق ليستر سيتي، أنه كان يستطيع الإبقاء على فريقه السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز، لو كان قد تم السماح باستمراره في منصبه حتى نهاية الموسم.

ورحل روجرز عن ليستر بالتراضي بين الطرفين أمس الأول الأحد، بعد أربعة أعوام قضاها مع الفريق، لكنه أكد في بيان صدر عبر رابطة مدربي الدوري الإنجليزي أن عمله مع ليستر لم يكن قد انتهى بعد.

ويحتل ليستر المركز الثاني من القاع بعد تعرضه لخمس هزائم مقابل تعادل واحد في آخر ست مباريات. وقال روجرز «50 عاماً»: «أشعر بخيبة أمل كبيرة لرحيلي قرب نهاية الموسم، وكانت لدي ثقة كبيرة في إننا كنا سنحقق النتائج المرجوة للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز».

وأضاف «أتمنى التوفيق لكل شخص بالنادي في ظل استمرار السعي لتحقيق الهدف المنشود».

وأوضح «هناك بنية تحتية قوية وأجواء مناسبة، وهذا يضع النادي في وضع قوي للمضي قدماً، ومركز تدريبي من طراز عالمي، وشغف وقاعدة جماهيرية كبيرة ومجموعة من اللاعبين الرائعين من أصحاب القدرات والشخصيات الرائعة وملاك رائعين».