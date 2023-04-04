الأربعاء 5 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

روجرز: ليستر أهم

روجرز: ليستر أهم
5 ابريل 2023 00:35

لندن(د ب أ)

يرى برندان روجرز المدير الفني السابق لفريق ليستر سيتي، أنه كان يستطيع الإبقاء على فريقه السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز، لو كان قد تم السماح باستمراره في منصبه حتى نهاية الموسم.
ورحل روجرز عن ليستر بالتراضي بين الطرفين أمس الأول الأحد، بعد أربعة أعوام قضاها مع الفريق، لكنه أكد في بيان صدر عبر رابطة مدربي الدوري الإنجليزي أن عمله مع ليستر لم يكن قد انتهى بعد. 

أخبار ذات صلة
«حُمى البدايات» لا تقلل تأثير «سخونة الإقالات»!
«مجزرة» الإقالات و«الصفعات» تضرب ملاعب أوروبا!

ويحتل ليستر المركز الثاني من القاع بعد تعرضه لخمس هزائم مقابل تعادل واحد في آخر ست مباريات. وقال روجرز «50 عاماً»: «أشعر بخيبة أمل كبيرة لرحيلي قرب نهاية الموسم، وكانت لدي ثقة كبيرة في إننا كنا سنحقق النتائج المرجوة للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز».
وأضاف «أتمنى التوفيق لكل شخص بالنادي في ظل استمرار السعي لتحقيق الهدف المنشود».
وأوضح «هناك بنية تحتية قوية وأجواء مناسبة، وهذا يضع النادي في وضع قوي للمضي قدماً، ومركز تدريبي من طراز عالمي، وشغف وقاعدة جماهيرية كبيرة ومجموعة من اللاعبين الرائعين من أصحاب القدرات والشخصيات الرائعة وملاك رائعين».

ليستر سيتي
بريندان رودجرز
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
مليار درهم تمويلات «أبوظبي الإسلامي» للشركات الصغيرة والمتوسطة
الاقتصادي
مليار درهم تمويلات «أبوظبي الإسلامي» للشركات الصغيرة والمتوسطة
اليوم 14:14
«الإمارات دبي الوطني» ينظّم أول إصدار من الصكوك لـ«مصرف الراجحي»
الاقتصادي
«الإمارات دبي الوطني» ينظّم أول إصدار من الصكوك لـ«مصرف الراجحي»
اليوم 14:10
"الإمارات دبي الوطني" ينظّم أول إصدار من الصكوك لمصرف الراجحي بمليار دولار
الاقتصادي
"الإمارات دبي الوطني" ينظّم أول إصدار من الصكوك لمصرف الراجحي بمليار دولار
اليوم 14:09
"الاتحاد للطيران": إتمام أول دفعة من البرنامج التدريبي لمنح رخصة طيار متعدد الطواقم
الاقتصادي
"الاتحاد للطيران": إتمام أول دفعة من البرنامج التدريبي لمنح رخصة طيار متعدد الطواقم
اليوم 14:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©