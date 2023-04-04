الأربعاء 5 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الوحدة يصعد «البرج» بـ«الثلاثة» في كأس الملك سلمان للأندية العربية

الوحدة يصعد «البرج» بـ«الثلاثة» في كأس الملك سلمان للأندية العربية
5 ابريل 2023 00:00


مصطفى الديب (أبوظبي)
حقق الوحدة فوزاً سهلاً على البرج اللبناني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي في ذهاب الدور التمهيدي لكأس الأندية العربية، ووضع العنابي قدماً في الدور المقبل بعد هذا الفوز العريض، لاسيما وأنه يحتاج للتعادل أو الخسارة بفارق هدفين في مباراة الإياب المقرر لها السبت المقبل على الملعب نفسه.
سجل أهداف العنابي علاء زهير من رأسية رائعة في الدقيقة 16، وبيريرا من ضربة ثابتة من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 29، وجواو بيدرو من متابعة لتسديدة سهيل المنصوري عند الدقيقة 35.
سيطر الوحدة على مجريات اللقاء بشكل تام من البداية حتى النهاية ولم يظهر الفريق اللبناني أي أنياب هجومية، واكتفى ممثل كرة الإمارات بالثلاثية التي سجلها في الشوط الأول رغم القدرة على إضافة مزيد من الأهداف.
شهد اللقاء عودة بعض اللاعبين الغائبين إلى تشكيلة العنابي أبرزهم سهيل المنصوري الذي حمل شارة القيادة قبل مشاركة النجم إسماعيل مطر في الشوط الثاني.
كما ظهر البرتغالي روبن بمستوى متميز، وشكل خطورة كبيرة من الجهة اليسرى، وعكس أكثر من عرضية تسببت في خطورة على مرمى البرج اللبناني أبرزها عرضية الهدف الأول الذي سجله المدافع علاء زهير.
ويعد فوز العنابي معنوياً بشكل كبير قبل لقاء العودة السبت المقبل وكذلك قبل العودة لمنافسات دوري أدنوك للمحترفين.

أخبار ذات صلة
«العنابي» يقترب من لقاء الجيش في «أبطال العرب»
130 ألف درهم عقوبة على الوصل بسبب أحداث مباراة الجزيرة
الوحدة
بطولة الأندية العربية الأبطال
اتحاد الكرة
الدوري اللبناني لكرة القدم
استاد آل نهيان
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
مليار درهم تمويلات «أبوظبي الإسلامي» للشركات الصغيرة والمتوسطة
الاقتصادي
مليار درهم تمويلات «أبوظبي الإسلامي» للشركات الصغيرة والمتوسطة
اليوم 14:14
«الإمارات دبي الوطني» ينظّم أول إصدار من الصكوك لـ«مصرف الراجحي»
الاقتصادي
«الإمارات دبي الوطني» ينظّم أول إصدار من الصكوك لـ«مصرف الراجحي»
اليوم 14:10
"الإمارات دبي الوطني" ينظّم أول إصدار من الصكوك لمصرف الراجحي بمليار دولار
الاقتصادي
"الإمارات دبي الوطني" ينظّم أول إصدار من الصكوك لمصرف الراجحي بمليار دولار
اليوم 14:09
"الاتحاد للطيران": إتمام أول دفعة من البرنامج التدريبي لمنح رخصة طيار متعدد الطواقم
الاقتصادي
"الاتحاد للطيران": إتمام أول دفعة من البرنامج التدريبي لمنح رخصة طيار متعدد الطواقم
اليوم 14:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©