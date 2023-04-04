الوحدة يصعد «البرج» بـ«الثلاثة» في كأس الملك سلمان للأندية العربية



مصطفى الديب (أبوظبي)

حقق الوحدة فوزاً سهلاً على البرج اللبناني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي في ذهاب الدور التمهيدي لكأس الأندية العربية، ووضع العنابي قدماً في الدور المقبل بعد هذا الفوز العريض، لاسيما وأنه يحتاج للتعادل أو الخسارة بفارق هدفين في مباراة الإياب المقرر لها السبت المقبل على الملعب نفسه.

سجل أهداف العنابي علاء زهير من رأسية رائعة في الدقيقة 16، وبيريرا من ضربة ثابتة من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 29، وجواو بيدرو من متابعة لتسديدة سهيل المنصوري عند الدقيقة 35.

سيطر الوحدة على مجريات اللقاء بشكل تام من البداية حتى النهاية ولم يظهر الفريق اللبناني أي أنياب هجومية، واكتفى ممثل كرة الإمارات بالثلاثية التي سجلها في الشوط الأول رغم القدرة على إضافة مزيد من الأهداف.

شهد اللقاء عودة بعض اللاعبين الغائبين إلى تشكيلة العنابي أبرزهم سهيل المنصوري الذي حمل شارة القيادة قبل مشاركة النجم إسماعيل مطر في الشوط الثاني.

كما ظهر البرتغالي روبن بمستوى متميز، وشكل خطورة كبيرة من الجهة اليسرى، وعكس أكثر من عرضية تسببت في خطورة على مرمى البرج اللبناني أبرزها عرضية الهدف الأول الذي سجله المدافع علاء زهير.

ويعد فوز العنابي معنوياً بشكل كبير قبل لقاء العودة السبت المقبل وكذلك قبل العودة لمنافسات دوري أدنوك للمحترفين.