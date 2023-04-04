الشارقة يستضيف عجمان والوصل يتحدى العين

مراد المصري (دبي)

يلتقي الوصل مع العين، والشارقة مع عجمان، في مواجهتي ذهاب نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، مع سعي كل فريق لقطع الخطوة الأولى نحو المباراة النهائية للمسابقة، التي تحمل أغلى الأسماء.

وتنطلق الإثارة بتوقيت واحد في تمام الساعة العاشرة مساءً، ليكون الموعد مع سهرة رمضانية حافلة بالتشويق، ووسط تطلعات جماهير الفرق الأربعة لكسب أفضلية تعزز الطموحات لبلوغ المشهد النهائي، حيث تتجه الأنظار نحو القمة الجماهيرية في مباراة من المواجهات التاريخية في الكرة الإماراتية، عندما يستضيف الوصل منافسه العين في استاد زعبيل في دبي.

ويسعى الوصل للتمسك بفرصة العودة إلى منصات التتويج بعد طول غياب طيلة سنوات الاحتراف، وهو الذي تلقت آماله بالمنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين ضربة قاصمة، بعد الخسارة أمام الجزيرة في الجولة الماضية، مما يفرض عليه أن يضع كامل تركيزه في هذه المسابقة لمحاولة الصعود إلى النهائي.

من جانبه، يدرك العين أهمية العودة بنتيجة إيجابية خارج قواعده، وهو الذي ينافس على أكثر من جبهة، ويتطلع للمضي قدماً في تعزيز طموحاته بحصد هذا اللقب.

ويمتلك «الإمبراطور» و«الزعيم» فيما بينهما 9 ألقاب في هذه المسابقة، بفوز الوصل مرتين والعين سبع مرات، وكان لافتاً تكرار المواجهات بينهما في السنوات الأخيرة، والتي كانت مثيرة للغاية في آخر أربع لقاءات شهدت تسجيل 25 هدفاً بمعدل 6.25 هدفاً للقاء الواحد! فحقق العين الفوز على الوصل بنتيجة 2 - 1 في نهائي نسخة موسم 2017 - 2018، ثم تفوق الوصل على العين بنتيجة 5 - 3 في ربع نهائي موسم 2018 - 2019، وحقق العين الفوز على الوصل بنتيجة 6 - 5 في ربع نهائي موسم 2019 - 2020، وعاد الوصل ليحقق الفوز على منافسه 2 - 1 في ربع نهائي موسم 2021 - 2022.

ويعتمد الوصل على قوة المجموعة هذا الموسم بقيادة نجمه فابيو ليما، واللاعب المتألق علي صالح الذي خطف الأضواء بأدائه، وهو الذي يرتدي شارة قيادة الفريق بكل ثقة، مع بقية الأسماء التي نجح المدرب خوان أنطونيو بيتزي باستخراج الأفضل منهم، فيما سيكون العين ومدربه سيرجي ريبروف، مطالباً بالتعامل مع ظروف هذا اللقاء من خلال خبرات لاعبيه، مثل التوجولي لابا كودجو، مع رغبة المغربي سفيان رحيمي في الظهور بشكل أفضل مما ظهر عليه في المباراة الأخيرة في الدوري أمام شباب الأهلي.

من جانبه، يستضيف الشارقة منافسه عجمان على استاد الشارقة، في مباراة تحمل الكثير من الترقب، مع سعي «الملك» للاحتفاظ باللقب، فيما يتطلع «البركان» إلى مواصلة المضي قدماً في تقديم موسم مميز لعب خلاله دور «الحصان الأسود».

ويمتلك الشارقة علاقة خاصة بهذه المسابقة التي كان ينفرد بالرقم القياسي بعدد مرات الفوز بها برصيد 9 ألقاب، قبل أن يتفوق شباب الأهلي برصيد 10 ألقاب، فيما سبق لعجمان أن حقق لقباً وحيداً في موسم 1983 - 1984، يجعله يتسلح بالمعنويات أن الأحلام ممكنة.

وشهدت مباراتي الفريقين هذا الموسم في دوري أدنوك للمحترفين، تفوق الشارقة بنتيجتي 3 - 2 و4 - صفر، وتعادلا مرتين في كأس رابطة المحترفين بنتيجتي 2 - 2 و3 - 3.

ويعتمد الشارقة على تألق مهاجمه دجانيني المنضم خلال فترة الانتقالات الشتوية، على أمل أن يعود البوسني ميراليم بيانيتش لجاهزيته الكاملة بعد العودة من الإصابة، فيما يشكل لاعبو عجمان الأجانب مركز الثقل للفريق بقيادة التونسي فراس بالعربي، حيث سجل رفقة المغربي وليد أزارو والكونجولي برستيج والبحريني علي مدن 28 من أصل 32 هدفاً سجلها «البرتقالي» في دوري أدنوك للمحترفين.