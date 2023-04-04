الذهاب والإياب.. ربع قرن من الذكريات

سلطان آل علي (دبي)

يستعد الشارع الرياضي اليوم لاستقبال مواجهات نصف نهائي كأس رئيس الدولة، التي تجمع الشارقة بعجمان والوصل مع العين، في أمسية رمضانية تحمل الكثير من المتعة والتنافس والندية بين الفرق الأربعة، حيث ينتظر أن تشهد مواجهتا الليلة تنافساً كبيراً من أجل الوصول إلى نهائي الكأس الأغلى وإضافة إنجاز جديد في سجلات التاريخ.

وتخوض الأندية الأربعة نصف نهائي الكأس بنظام الذهاب والإياب، الذي تم اعتماده في الموسم الماضي بعد سنوات طويلة من الغياب. حيث تعود المرة الأولى والوحيدة التي لُعب فيها نصف نهائي الكأس بنظام الذهاب والإياب إلى موسم 1997/1998 قبل ربع قرن.

والمصادفة أنّ العين والوصل تقابلا في ذلك الموسم بهذا الدور. حينها انتهت مباراة الذهاب بنتيجة 1-0 للعين في ملعب الوصل، قبل أن يعود الإمبراطور ويحقق الفوز بنتيجة 2-0 في العين، ويتأهل إلى النهائي الكبير مع الشارقة الذي صعد على حساب الوحدة آنذاك.

والجدير بالذكر أنّ الشارقة والوصل هما الفريقان الوحيدان اللذان حضرا في كل النسخ التي شهدت نظام الذهاب والإياب في نصف النهائي.

المرة الأولى في 1997/1998 والثانية في الموسم الماضي بالمواجهة الدراماتيكية التي حسمت بنتيجة 3-2 في الإياب، بعد التعادل ذهاباً سلبياً والثالثة بالنسخة الحالية. وتمكّن الشارقة من العبور للنهائي في المرتين السابقتين، بينما تأهل الوصل مرة وفشل مرة.

أما نادي عجمان، فهو يخوض هذه التجربة للمرة الأولى، بحثاً عن تكرار الإنجاز الذي تحقق عام 1984 على حساب النصر بركلات الترجيح. ويعد «البركان» صاحب أطول فترة غياب عن تحقيق لقب كأس رئيس الدولة، وتحديداً منذ 39 سنة. ويأتي بعده نادي بني ياس الذي حقق اللقب على حساب النصر كذلك في 1992، وأكمل 31 سنة دون تكرار الإنجاز.

كما غاب النصر عن تحقيق اللقب 26 سنة بين 1989 و2015. وحقق الشعب اللقب الأول في 1993 ولم يتمكن من إضافة الثاني حتى عام 2017 لتبلغ مدة الغياب 24 سنة، فيما غاب الوصل 20 سنة بين عامي 1987 و2007 وكذلك الشباب بين 1997 و2017.