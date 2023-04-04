الأربعاء 5 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الحمرية يختتم موسم سباقات الدراجات

الحمرية يختتم موسم سباقات الدراجات
5 ابريل 2023 01:46

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الصقور» يطارد وصافة «الأولى»
بلدية الحمرية تدرب موظفيها على السلامة والصحة المهنية

نظم اتحاد الدراجات سباق الحمرية للطريق وهو آخر سباقات الموسم المحلي للاتحاد، ونظم لمسافة 75 كم وبمشاركة أكثر من 70 متسابقاً للفئات فرق هواة مواطنين، هواة فردي، وفرق هواة مقيمين وأكبر من 40 سنة، وشهد السباق منافسة كبيرة بآخر سباقات الموسم الرياضي.
وأحرز علي البلوشي من فريق شرطة دبي المركز الأول في السباق المخصص للفرق هواة مواطنين، وجاء حارب إبراهيم من شرطة دبي أيضاً في المركز الثاني والثالث سعيد البلوشي، من فريق تورك، كما فاز خالد البلوشي بالمركز الأول في فئة هواة فردي، وحل ثانياً تورليزا ايرسنتوا وفي المركز الثالث كاباناس ايمانويل، أما سباق الفرق هواة مقيمين ففاز بالمركز الأول الدراج مايكل تيتوري، وجاء ثانياً تيسفوم اكيباماريم، وفي المركز الثالث عبد المنعم عزام، وفي سباق أكبر من 40 سنة فاز نايف المرزوقي من فريق الوثبة بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني رأفت عارف من شرطة دبي، وفي المركز الثالث عواد الهاملي من فريق تورك.
وحضر السباق وتتويج الفائزين خليفة بن عمير نائب رئيس اتحاد الدراجات رئيس اللجنة الفنية، وياسر الدوخي الأمين العام لاتحاد الدراجات، كما تواجد الكابتن بدر ثاني مدرب المنتخب، في السباق الذي أداره الحكمان الدوليان سيف الشرقي وعبدالله الحوسني.

الحمرية
سباق الحمرية
سباقات الدراجات
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
مليار درهم تمويلات «أبوظبي الإسلامي» للشركات الصغيرة والمتوسطة
الاقتصادي
مليار درهم تمويلات «أبوظبي الإسلامي» للشركات الصغيرة والمتوسطة
اليوم 14:14
«الإمارات دبي الوطني» ينظّم أول إصدار من الصكوك لـ«مصرف الراجحي»
الاقتصادي
«الإمارات دبي الوطني» ينظّم أول إصدار من الصكوك لـ«مصرف الراجحي»
اليوم 14:10
"الإمارات دبي الوطني" ينظّم أول إصدار من الصكوك لمصرف الراجحي بمليار دولار
الاقتصادي
"الإمارات دبي الوطني" ينظّم أول إصدار من الصكوك لمصرف الراجحي بمليار دولار
اليوم 14:09
"الاتحاد للطيران": إتمام أول دفعة من البرنامج التدريبي لمنح رخصة طيار متعدد الطواقم
الاقتصادي
"الاتحاد للطيران": إتمام أول دفعة من البرنامج التدريبي لمنح رخصة طيار متعدد الطواقم
اليوم 14:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©