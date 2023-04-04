الحمرية يختتم موسم سباقات الدراجات

دبي (الاتحاد)

نظم اتحاد الدراجات سباق الحمرية للطريق وهو آخر سباقات الموسم المحلي للاتحاد، ونظم لمسافة 75 كم وبمشاركة أكثر من 70 متسابقاً للفئات فرق هواة مواطنين، هواة فردي، وفرق هواة مقيمين وأكبر من 40 سنة، وشهد السباق منافسة كبيرة بآخر سباقات الموسم الرياضي.

وأحرز علي البلوشي من فريق شرطة دبي المركز الأول في السباق المخصص للفرق هواة مواطنين، وجاء حارب إبراهيم من شرطة دبي أيضاً في المركز الثاني والثالث سعيد البلوشي، من فريق تورك، كما فاز خالد البلوشي بالمركز الأول في فئة هواة فردي، وحل ثانياً تورليزا ايرسنتوا وفي المركز الثالث كاباناس ايمانويل، أما سباق الفرق هواة مقيمين ففاز بالمركز الأول الدراج مايكل تيتوري، وجاء ثانياً تيسفوم اكيباماريم، وفي المركز الثالث عبد المنعم عزام، وفي سباق أكبر من 40 سنة فاز نايف المرزوقي من فريق الوثبة بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني رأفت عارف من شرطة دبي، وفي المركز الثالث عواد الهاملي من فريق تورك.

وحضر السباق وتتويج الفائزين خليفة بن عمير نائب رئيس اتحاد الدراجات رئيس اللجنة الفنية، وياسر الدوخي الأمين العام لاتحاد الدراجات، كما تواجد الكابتن بدر ثاني مدرب المنتخب، في السباق الذي أداره الحكمان الدوليان سيف الشرقي وعبدالله الحوسني.