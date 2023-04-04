كريستال بالاس وساوثهامبتون يتوجان بلقبي «مينا دبي»

دبي (الاتحاد)

فاز فريقا كريستال بالاس وساوثهامبتون الإنجليزيان بلقبي بطولة «كأس مينا دبي» الدولية لكرة القدم للناشئين، التي استضافتها دبي للعام الثاني على التوالي بدعم مجلس دبي الرياضي، على ملاعب جبل علي للجولف والرماية، بمشاركة 32 فريقاً، من بينهم 15 فريقاً دولياً من مختلف قارات العام.

وفاز فريق كريستال بالاس الانجليزي بالمركز الأول في فئة تحت 12 سنة بعد تغلبه على فريق جورنيك زابريزي البولندي، فيما فاز فريق ساوثهامبتون الإنجليزي بالمركز الأول في فئة تحت 16 سنة، بعد تغلبه على فريق فرسان إسبانيا من دبي، وفاز فريق فرسان إسبانيا بالمركز الأول في فئة تحت 14 سنة بعد تغلبه على فريق نيويورك ريدبولز الأميركي، وفاز فريق سي أف أف أيه من دبي على فريق أكاديمية روبي فاولر الإنجليزية في منافسات تحت 18 سنة.

وتوج الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات العمرية كل من أحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، والنجم الإنجليزي تيدي شيرنجهام لاعب مانشستر يونايتد ووستهام يونايتد السابق وسفير البطولة.