راشد الظاهري يدخل الفورمولا 4 بـ «صقر وكثبان رملية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن البطل الإماراتي راشد الظاهري عن شركائه الجدد، وكشف عن تصميم بدلته وخوذته لسباقات موسم 2023، وذلك قبل انطلاق منافسات موسمه الأول في سباقات فورمولا 4. وينافس راشد الظاهري - ابن الـ14 عاماً صاحب المسيرة المميزة في سباقات الكارتينج، والحاصل على بطولات عديدة على حلبات السباقات العالمية تحت راية فريق بريما في بطولة الفورمولا 4 الإيطالية هذا العام. وخوذة راشد مستوحاة من جذوره في الإمارات.. عليها الصقر الإماراتي والكثبان الرملية إبرازاً لهويته وأصله، إضافة لعلم الإمارات يرفرف عليها. وفي تصميم الخوذة اختيرت بعض الاقتباسات والمقولات الخاصة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في خط عربي على كامل الخوذة. وتزدان جوانب الخوذة بشعاره الشخصي «اسمه الأول» مكتوباً بشكل إبداعي بالخط العربي الذي يشبه سيارة ذات مقعد واحد تتسابق عبر الكثبان الرملية.