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تشيلسي يرفض «التسرع»

تشيلسي يرفض «التسرع»
5 ابريل 2023 00:28

لندن(د ب أ)
يتمسك نادي تشيلسي بالتدقيق البالغ في رحلة البحث عن مدرب جديد خلفاً لجراهام بوتر، الأمر الذي قد يعني بقاء المدرب المؤقت برونو سالتور في منصبه حتى نهاية الموسم. 

وأفادت تقارير أن جوليان ناجلسمان، المدير الفني السابق لبايرن ميونيخ الألماني، ضمن قائمة المرشحين لتدريب تشيلسي، بجانب لويس إنريكي المدرب السابق لمنتخب إسبانيا. 

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وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، فإن عدد المدربين المرشحين لتدريب تشيلسي، يتراوح بين خمسة وسبعة مدربين. ويتطلع تشيلسي للقيام بدراسة متأنية لاختيار المدرب الجديد، بعد التعجل في الاستعانة بالمدرب السابق بوتر، بعد 24 ساعة فقط، من إقالة المدرب الألماني السابق توماس توخيل. ولكن تشيلسي قرر أمس الأول، الأحد، إقالة بوتر من منصبه رغم أن عقده كان يمتد لخمسة أعوام. وتضم قائمة المرشحين لتدريب تشيلسي، ماوريسيو بوكيتينو المدرب السابق لتوتنهام، وأوليفر جلاسنر الذي قاد آينتراخت فرانكفورت الألماني للفوز بلقب الدوري الأوروبي، وروبن أموريم مدرب سبورتينج لشبونة البرتغالي، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

جراهام بوتر
تشيلسي
لويس إنريكي
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