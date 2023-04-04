«الفضيحة» لن تعرقل البارسا قبل «الكلاسيكو»

برلين (د ب أ- ستاتس بيرفورم)

أكد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، أن فريقه لم يتأثر بالحديث الدائر حول فضيحة نيجريرا، قبل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام ريال مدريد غداً الأربعاء، في إياب المربع الذهبي لكأس ملك إسبانيا.

ويجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» تحقيقات ضد برشلونة، بشأن ادعاءات حول تورط النادي الكاتالوني في دفع رشى لخوسي ماريا إنريكز نيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وذكرت إذاعة «سير كتالونيا»، في فبراير الماضي، أن نادي برشلونة دفع حوالي سبعة ملايين يورو لشركة يساهم بها نيجريرا، نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام بالاتحاد الإسباني سابقاً، بين عامي 2016 و2018.

وذكرت صحيفة «إل باييس» أن شركة نيجريرا «دي أيه إس إن أي إل 95 إس إل» كتبت تقارير وتقييمات مزودة بلقطات للحكام قبل المباريات.

وقال تشافي، اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي: «القضايا الرياضية الإضافية لا تتسرب إلى غرف خلع الملابس، نتحدث بشأن كيفية الدفاع وكيفية الهجوم، لا نتحدث عن اليويفا أو نيجريرا».

وأشار «نحن نركز على الكأس، هناك مباراة كلاسيكو، سيأتون بحثاً عن الثأر، ونريد أن نظهر أن بمقدورنا الفوز مجدداً، ملعب كامب نو يجب أن يكون حلة ضغط».

وأوضح «أستمع قليلاً جداً للتعليقات الخارجية، لا يجب أن يشتت انتباهنا أي شيء، غداً بإمكاننا تحقيق فرحة مضاعفة، بالفوز على ريال مدريد وبلوغ النهائي، نحن أفضل كثيراً من الموسم الماضي».