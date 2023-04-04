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130 ألف درهم عقوبة على الوصل بسبب أحداث مباراة الجزيرة

130 ألف درهم عقوبة على الوصل بسبب أحداث مباراة الجزيرة
4 ابريل 2023 21:59

دبي (الاتحاد) 
عقدت لجنة الانضباط اجتماعها، أمس، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبحضور حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني وسلمان الطويل وبدر خميس، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.
ونظرت لجنة الانضباط في تقرير مراقب مباراة الجزيرة والوصل في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، وقررت توجيه عقوبة الإنذار للاعبي نادي الوصل يوسف علي المهيري وسهيل عبدالله إبراهيم، وتغريم كل منهما خمسين ألف درهم، بسبب محاولتهما الاعتداء على لاعب الفريق المنافس، ووجهت العقوبة نفسها لمترجم فريق الوصل إلياس الطحان وقررت تغريمه مبلغاً قدره «ثلاثون ألف درهم» لمحاولته الاعتداء على أحد أفراد الجهاز الفني للفريق المنافس.
وفي مسابقة دوري الدرجة الثالثة، قررت لجنة الانضباط إيقاف لاعب فريق النجوم أدرباجبي بلال ساني ثلاث مباريات، وتغريمه مبلغاً قدره ثلاثة آلاف درهم بسبب محاولته الاعتداء على حكم مباراته أمام فريق إيليت فالكونز، ووجهت اللجنة عقوبة الإنذار لفريق الوثبة، بسبب قيام أحد جماهيره بتوجيه عبارات غير لائقة لحكم ومراقب مباراته أمام فريق الظاهرة.
وقررت اللجنة إيقاف لاعب نادي الجزيرة ناصر عمران جمعة مباراتين وتغريمه مبلغاً قدره ألفان وخمسمائة درهم، بالإضافة إلى تكاليف إصلاح التلفيات التي أحدثها في ممتلكات النادي المستضيف، وذلك بعد انتهاء المباراة التي جمعت فريقه مع نادي العين في مسابقة كأس الناشئين تحت 17 سنة.

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