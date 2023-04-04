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شرطة دبي تحصل على شهادة الاعتراف الدولي من منظمة الخيول البريطانية

شرطة دبي تحصل على شهادة الاعتراف الدولي من منظمة الخيول البريطانية
4 ابريل 2023 21:29

 


دبي (الاتحاد)

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حصلت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز شرطة الخيالة، على شهادة الاعتراف الدولي من منظمة الخيول البريطانية، إحدى أهم المؤسسات المختصة بالجوانب التنظيمية في مجال الفروسية، والأكبر في المملكة المتحدة، وذلك نظير أنظمة العمل الخاصة بتدريب العاملين، وتدريب الخيول، وأنظمة الموارد البشرية، والسلامة المهنية، وإجراءات العمل، وبذلك تكون شرطة دبي أول مؤسسة شرطية في العالم تحصل على هذا الاعتراف الدولي من المنظمة.
وأشاد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بالإنجاز المتميز الذي حققته القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز شرطة الخيالة، موجهاً شكره وتقديره إلى جميع العاملين في مركز شرطة الخيالة، على ما بذلوه من جهود للحصول على شهادة الاعتراف الدولي الخاصة بمعايير الصحة والسلامة وإجراءات العمل، وذلك فيما يتعلق بإدارة الإسطبلات وتشغيلها.
وقال معالي الفريق المري: إن حصول شرطة دبي على هذه الشهادة يؤكد حرصها على تطبيق أفضل المعايير والمواصفات القياسية، بما يقودها إلى تحقيق الريادة والتميز المؤسسي في مختلف المجالات، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها لمواءمة كافة عملياتها مع توجهات حكومة دبي وقيادتها الحكيمة، للوصول بالعمل الحكومي إلى أرفع مراتب الأداء، بما يساهم في تعزيز مكانة وسمعة إمارة دبي في كافة أنحاء العالم.
ومن جانبه، قال اللواء الدكتور خبير محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة الخيالة، إن هذا الإنجاز العالمي الذي حققه مركز شرطة الخيالة، جاء ثمرة التوجيهات الدائمة والدعم المستمر من قبل معالي الفريق عبد الله خليفة المري، ومتابعه سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، الرامية إلى تحقيق الريادة في العمل المؤسسي وفق أرقى وأفضل الممارسات والمعايير التنافسية العالمية، في كافة قطاعات شرطة دبي، بما فيها مركز شرطة الخيالة.
وأوضح اللواء العظب، أن مركز شرطة الخيالة يسعى دوماً إلى التميز والارتقاء بقدرات موظفيه، وتحسين أدائهم الوظيفي باستخدام أحدث الأساليب والطرق العالمية، معتمداً على أنظمة وخطط وتوجهات استراتيجية وفقاً للمعايير والمواصفات العالمية.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز تحقق نتيجة التعاون والتكاتف وتضافر جهود العاملين في مركز شرطة الخيالة، حيث وضع طاقم العمل نصب عينيه ترجمة رؤى وتطلعات القيادة العليا لشرطة دبي، وإضافة رصيد جديد في قائمة التميز والريادة، بالحصول على الاعتراف الدولي من منظمة الخيول البريطانية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على أداء العاملين في مركز شرطة الخيالة. 

مجلس دبي الرياضي
شرطة دبي
الخيول العربية الأصيلة
محمد العضب
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