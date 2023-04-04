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مجلس أبوظبي الرياضي يختتم ألعاب برجيل

مجلس أبوظبي الرياضي يختتم ألعاب برجيل
4 ابريل 2023 21:24

 
أبوظبي (الاتحاد)

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اختتمت فعاليات ومنافسات النسخة الرابعة من «ألعاب برجيل 2023»، بمشاركة 1100 موظف من أكثر من 15 جنسية من العاملين في القطاع الصحي، بالتعاون بين مجلس أبوظبي الرياضي، ومجموعة برجيل القابضة، والتي استمرت لمدة 10 أيام في جزيرة الحديريات في أبوظبي.
حضر حفل الختام عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وراشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وسهيل عبد الله العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، والدكتور شمشير فاياليل مؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة.
وتأتي الألعاب بهدف تكريس أهمية النشاط البدني وتبني ثقافة الروح الرياضية بين موظفي المجموعة، وضمت أنواعاً مختلفة من الرياضات، مثل منافسات كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة وشد الحبل وكرة الريشة (البادمينتون)، وأيضاً منافسات في ألعاب القوى وسباق التتابع و(البادل) واللياقة البدنية.
وقال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «تقديراً للمساهمات الهائلة التي يقدمها العاملون في مجال الرعاية الصحية لمجتمعاتنا، سُعدنا بدعم هذه الألعاب التي مكنت عدد كبير من العاملين في القطاع الصحي من ممارسة الرياضة، ضمن روح الفريق الواحدة، ونتطلع إلى تنظيم فعاليات مماثلة من شأنها تعزيز الرفاهية الجسدية والعقلية للعاملين في مختلف المجالات».
وأعرب الدكتور شمشير فاياليل عن تقديره لدعم مجلس أبوظبي الرياضي وتعاونه لإقامة هذه الألعاب وقال: «البطولة هي جزء من جهودنا المستمرة لدعم وتقدير خط الدفاع الأول، لقد أظهر لنا تعاوننا مع مجلس أبوظبي الرياضي، كيف يمكن أن يكون الارتباط الفعال بين الرياضة والرعاية الصحية مفيداً للصحة البدنية والعقلية للعاملين في الخطوط الأمامية». 

الدورات الرمضانية
مستشفى برجيل
مجلس أبوظبي الرياضي
جزيرة الحديريات
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