أبوظبي تحتفي بنجوم الرياضة في «ليلة الأساطير»



أبوظبي (الاتحاد)

كرّمت «سكاي نيوز عربية»، المؤسسة الإخبارية متعددة المنصات، كوكبة من نجوم الرياضة العربية والعالمية، خلال أمسية «ليلة الأساطير» التي دأبت على تنظيمها سنوياً تقديراً لإسهامات أبرز الرموز الرياضية.

وشهدت «ليلة الأساطير» التي جرت فعالياتها في خيمة «سكاي نيوز عربية» الرمضانية بأبوظبي، حضوراً واسعاً وتكريماً استثنائياً لمسيرة أساطير كرة القدم ورياضة الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، أبرزهم اللاعبون السابقون الدولي السعودي سامي الجابر، والهولندي كلارنس سيدورف، والإيفواري يايا توريه، والروسي حبيب نورمحمدوف، والإماراتي فيصل الكتبي، والعراقيان جلال حسن وأيمن حسين، بالإضافة إلى مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، وغيرهم من كبار الشخصيات الرياضية المغربية والعراقية والإماراتية الذين كان لمسيرتهم وإنجازاتهم أكبر الأثر في صياغة المشهد الرياضي والارتقاء بسمعة أوطانهم إلى العالمية.

وحضر حفل التكريم أيضاً عدد من كبار المسؤولين والشخصيات الرسمية والقيادات الرياضية على مستوى المنطقة، إلى جانب عدد من نجوم كرة القدم في دولة الإمارات والعالم العربي، بالإضافة إلى حشد من المهتمين بالشأن الرياضي وموظفي «سكاي نيوز عربية» من مختلف إداراتها.

وأكد نارت بوران، الرئيس التنفيذي لسكاي نيوز عربية والشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية في مستهل الأمسية، حرص سكاي نيوز عربية على الاحتفاء بنجوم الرياضة انسجاماً مع رؤيتها لأهمية الرياضة وتأثيرها الإيجابي في ترسيخ القيم الأخلاقية والروح الرياضية وأهمية المثابرة والعزيمة والإصرار على النجاح، مما يشكل مصدر إلهام لملايين المتابعين حول العالم.

وهنّأت «سكاي نيوز عربية» خلال الحفل جميع النجوم الذين كرمتهم لجدارتهم وسجلهم الحافل بالتميز والاحترافية العالية والعطاء، مُثمنة جهودهم وتفانيهم وإبداعاتهم على امتداد مسيرتهم الرياضية، التي جعلت منهم نجوماً في ذاكرة الجماهير العربية والعالمية. كما جددت التزامها بدعم الرياضة من خلال مواصلة حرصها على تقديم كل ما هو جديد ومميز للمشاهد العربي، بما يثري العمل الإعلامي ويُعزّز أداء القسم الرياضي في القناة، ويُحافظ على المرتبة المتقدمة التي احتلتها خلال فترة قصيرة بين القنوات الإخبارية العربية الأخرى.

وشمل التكريم كلاً من عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم كـ«أفضل اتحاد عربي خليجي»، وجلال حسن عضو منتخب العراق لكرة القدم كـ «أفضل حارس خليجي»، وأيمن حسين مهاجم منتخب العراق لكرة القدم كـ«أفضل مهاجم خليجي»، وفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كـ«أفضل اتحاد عربي عالمي»، ووليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم كـ«أفضل مدرب عربي عالمي».

وعلق الركراكي خلال الليلة: «في المرة القادمة سنفوز بكأس العالم إن شاء الله». وأضاف: «أشكركم وأعرف مدى دعمكم للمنتخب المغربي في المونديال الأخير».

وشمل التكريم أيضاً عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحاد الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو كـ«أفضل اتحاد آسيوي عالمي»، وفيصل الكتبي بطل العالم للجو جيتسو ك «أفضل رياضي آسيوي عالمي»، وشما الكلباني بطلة آسيا للجو جيتسو كـ«أفضل رياضية إماراتية آسيوية»، وفؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة لمحاربي الإمارات كـ «أفضل منظمة رياضية صاعدة»، بالإضافة إلى تكريم الاتحاد العراقي لكرة القدم، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، واتحاد الجو جيتسو، ورابطة محاربي الإمارات، ومنتخب المغرب لكرة القدم الحائز على المركز الرابع في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، ومنتخب العراق لكرة القدم بطل دورة «كأس الخليج 25».



جائزة إنجاز العمر

منحت «سكاي نيوز عربية» جائزة «إنجاز العمر» لكل من اللاعب السعودي الدولي السابق سامي الجابر، وكلارنس سيدورف لاعب كرة القدم الدولي السابق، ويايا توريه لاعب كرة القدم الدولي السابق، وحبيب نورمحمدوف بطل العالم في رياضة الفنون القتالية المختلطة، الذي اعتزل برصيد خالٍ من الهزائم بعد 29 نزالاً.



نورمحمدوف: أعشق أبوظبي



علق نورمحمدوف: «أعشق مدينة أبوظبي وحظيت هنا بأجمل ذكرياتي خلال مسيرتي المهنية. كان لقاؤنا الأول في 2019 عندما طلب مني والدي المشاركة في نزالات UFC، حيث كنت ألعب وقتها في أميركا عندما نظمت بطولة UFC في أبوظبي، وبالطبع قدم والدي إلى هنا وكان بجانبي لأن أميركا لم تمنحه تأشيرة، أما هنا فلم يكن في ذلك أي مشكلة على الإطلاق».

بدورهم، أعرب النجوم والشخصيات والاتحادات الرياضة الذين شملهم التكريم عن فخرهم وامتنانهم لسكاي نيوز عربية على مبادرتها المتجددة، وأثرها المعنوي العميق في نفوسهم، ودورها في تحفيز الرياضة والتشجيع على الإبداع والإضاءة على الإبداعات الرياضية العربية ورحلة النجوم القدامى وأرشفة الإنجازات الكروية المشرفة، بما يسمح للأجيال الشابة بالتعرف إليها والاقتداء بها.