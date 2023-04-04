«طائرة عجمان الحكومية» تصل إلى نصف النهائي

عجمان (الاتحاد)

تأهلت فرق أونلي فريش ودائرة البلدية والتخطيط وحضانة ليتل سكولار وبالا استيكس، إلى الدور نصف النهائي من منافسات الكرة الطائرة الشاطئية، ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2023، بعد فوز تلك الفرق على الأكاديمية الأولمبية الوطنية وفالي لايف وملكو وكلوب ديونز توالياً في الدور ربع النهائي.

وضمن أونلي فريش تأهله بعدما تفوق على الأكاديمية الأولمبية الوطنية بشوطين مقابل شوط، في مباراة متكافئة بين الطرفين، وتجاوز البلدية فريق فالي لايف بشوطين دون مقابل، وبالنتيجة نفسها تغلب حضانة ليتل سكولار على فريق ملكو، فيما انتهت المباراة الرابعة بفوز بالا ستيكس على كلوب ديونز.

وتتواصل منافسات البطولة اليوم بإقامة مباراتي الدور نصف النهائي، حيث يلتقي في المباراة الأولى أونلي فريش مع حضانة ليتل سكولار الساعة 10 مساءً، بينما تجمع المباراة الثانية دائرة البلدية والتخطيط وفريق بالا ستيكس الساعة 11 مساءً .

وفي منافسات كرة القدم صعد فريق جامعة المدينة عجمان إلى نصف النهائي، بعدما أقصى دائرة الميناء والجمارك بركلات الترجيح 8-7 بعد تعادلهما السلبي في الوقت الأصلي.

وحجز القيادة العامة لشرطة عجمان مقعده في الدور نصف النهائي، بفوزه الصعب في المباراة الثانية على هيئة النقل 2-1، في مواجهة قوية ومثيرة بين الطرفين.

واكتملت أضلاع المربع الذهبي لمنافسات كرة قدم الصالات، بعدما لحق فريقا البحري والتراس جنون بفريقي الإدارة العامة للدفاع المدني ودائرة البلدية والتخطيط، في الدور نصف النهائي، الذي تقام مبارياته الخميس في مركز عجمان الإبداعي، حيث يلعب التراس جنون مع الدفاع المدني، ويواجه البحري في المباراة الثانية فريق البلدية .

وخطف البحري بطاقة التأهل بانتصاره الكبير والمستحق على الأكاديمية الأولمبية الوطنية 9-4، فيما ضمن التراس جنون تأهله للدور التالي بعدما حقق فوزاً صعباً على حساب تيمور 5-4 .

ويأتي تأهل الفريقين للدور نصف النهائي بعد خوضهما 3 مباريات ضمن المجموعة الثانية، حيث حققا الفوز في مباراتيهما أمام تيمور والأكاديمية الأولمبية الوطنية، فيما انتهت المواجهة المباشرة بينهما بالتعادل، ليتأهل البحري متصدراً المجموعة برصيد 7 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على التراس جنون الثاني.