الأربعاء 5 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

نابولي يدافع عن أسعار تذاكر مواجهة الميلان

نابولي يدافع عن أسعار تذاكر مواجهة الميلان
4 ابريل 2023 15:45

روما (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
هل يمنع برشلونة من المشاركة في المسابقات الأوروبية؟
مصير جالتييه في «حديقة الأمراء».. الاجابة 15 ابريل!!

دافع رئيس نابولي الإيطالي أوريليو دي لاورنتيس، عن أسعار التذاكر المحدّدة لإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم ضد مواطنه ميلان، ردّا على انتقادات المجموعات المتطرفة لمشجعي النادي الجنوبي.
قال رئيس النادي رداً على أسئلة الصحفيين في روما: "ميلان سيحصد أكثر من 10 ملايين يورو عندما نذهب للعب هناك "ذهاباً في 12 أبريل الجاري"، في المقابل ربما نحصل نحن على 5 ملايين "إياباً في 18 أبريل".
تابع: "عرض ميلان تذاكر سعرها الأقصى 800 يورو، ونحن بين 340 و500 في منصة الشرف... إذا اشتريتم سيارة أو علبة سجائر، هل تعتقدون أنها أقل ثمناً في نابولي؟".
واعترض مشجعون "التراس" الأحد أمام ملعب النادي، قبل المباراة التي خسرها "بارتينوبي" أمام ضيفه ميلان 0-4، على أسعار التذاكر والتشدّد تجاه حملهم بعض اللافتات.
خلال المباراة التزم بعضهم الصمت وحصلت بعض المواجهات على المدرجات مع مشجعين آخرين لنابولي، بحسب وسائل الإعلام المحلية.
ردّ دي لاورنتيس بعنف "هؤلاء ليسوا مشجعين حقيقيين. هم منحرفون يُسمح لهم بالذهاب إلى الملعب، يهاجمون العائلات والمشجعين الحقيقيين بحوادث تقع أمام أعين الجميع".
المنتج السينمائي الذي استلم النادي في 2004 عندما كان مفلساً وتم إنزاله إلى الدرجة الثالثة، عبّر عن انزعاجه من الاحتفالات المبكرة في المدينة بلقب الدوري حيث يتقدم بفارق 16 نقطة عن منافسيه راهناً "أبناء نابولي يحتفلون في كافة أرجاء المدينة. هذا يقلقني لأني مؤمن كثيراً بالتطيّر. هذا جنوني، رغم أن هذا الأمر يعبّر عن نابولي".

نابولي
ميلان
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
مليار درهم تمويلات «أبوظبي الإسلامي» للشركات الصغيرة والمتوسطة
الاقتصادي
مليار درهم تمويلات «أبوظبي الإسلامي» للشركات الصغيرة والمتوسطة
اليوم 14:14
«الإمارات دبي الوطني» ينظّم أول إصدار من الصكوك لـ«مصرف الراجحي»
الاقتصادي
«الإمارات دبي الوطني» ينظّم أول إصدار من الصكوك لـ«مصرف الراجحي»
اليوم 14:10
"الإمارات دبي الوطني" ينظّم أول إصدار من الصكوك لمصرف الراجحي بمليار دولار
الاقتصادي
"الإمارات دبي الوطني" ينظّم أول إصدار من الصكوك لمصرف الراجحي بمليار دولار
اليوم 14:09
"الاتحاد للطيران": إتمام أول دفعة من البرنامج التدريبي لمنح رخصة طيار متعدد الطواقم
الاقتصادي
"الاتحاد للطيران": إتمام أول دفعة من البرنامج التدريبي لمنح رخصة طيار متعدد الطواقم
اليوم 14:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©