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«زعبيل» مقصد الجماهير

«زعبيل» مقصد الجماهير
4 ابريل 2023 22:15

دبي (الاتحاد)
تحت شعار «مقصدنا ملعب زعبيل»، أعلنت جماهير الوصل حالة من الاستنفار، ترقباً لمواجهة العين في ذهاب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مع تأكيد عشاق «الإمبراطور» وقوفهم خلف الفريق بغض النظر عن التعثر الأخير في دوري أدنوك للمحترفين، وسط تطلعات أن ينجح «الفهود» بتحقيق نتيجة تعزز طموحات بلوغ النهائي، ومحاولة ختام الموسم بلقب طال انتظاره.
وتم التجهيز من أجل رفع «تيفو» خاص بالمناسبة، في الوقت الذي أعلنت فيه جماهير الوصل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساندة الفريق من المدرجات، وسط العديد من المبادرات التي سيتم تنفيذها للتأكيد على الوقوف مع الفريق في جميع الأحوال، وإدراكاً لأهمية الأجواء الجماهيرية في هذا النوع من المباريات، والتي كان منها التفوق على العين تحديداً في ربع نهائي نفس المسابقة في الموسم الماضي، في مباراة كانت ذات طابع جماهيري وحماسي كبير.
ويتوقع أن يكون الملعب بأجواء مميزة للغاية، حيث إن تعليمات البطولة يتم فيها تقسيم المدرجات بنسبة 50% بين جماهير الفريقين.

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