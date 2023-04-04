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«الزعيم» يستعد بالمفاجأة

«الزعيم» يستعد بالمفاجأة
4 ابريل 2023 21:45

معتز الشامي (دبي)
أغلق نادي العين، ملف مواجهات الدوري، بعد التعادل الأخير أمام شباب الأهلي في الجولة 21، وبات التركيز منصباً على المواجهة المرتقبة أمام الوصل، في ذهاب نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وهي البطولة التي يتمسك العين بالمنافسة بقوة عليها هذا الموسم وفي كل موسم بشكل عام، كونها البطولة الأغلى على قلب كل «عيناوي».
وعمد الجهاز الفني للزعيم، على تصحيح الأخطاء والسلبيات التي ظهرت في المواجهة الأخيرة أمام شباب الأهلي، لا سيما في الدفاع فضلاً عن تكليفات خاصة للاعبي الوسط والهجوم، للتركيز أمام المرمى، بعدما واصل العين إضاعة الفرص السهلة للمباراة الثانية على التوالي في المسابقة.
ويسعى الجهاز الفني للعين، لمفاجأة الوصل عبر تغييرات طفيفة في التشكيلة وفي طريقة اللعب.
من جهته أكد الأوكراني، سيرجي ريبروف، مدرب فريق العين، أنه لجأ لتحليل الأداء عبر مشاهدة فيديو المباريات السابقة وتحديد الأخطاء التي ارتكبها فريقه، بهدف معالجتها في قادم المباريات«
وتابع:»نلعب مباراة كل ثلاثة أيام، والمهم بالنسبة للاعبين هو برامج الاستشفاء لأنه من الصعب لعب مباراة كل 72 ساعة، خصوصاً بعد التحاق اللاعبين الدوليين بالفريق عقب عودتهم من صفوف المنتخب الوطني، لكن علينا أن نظهر الرغبة القوية والجدية المطلوبة في الكأس، لأنها بطولة مختلفة عن الدوري، وهي مهمة جداً بالنسبة للفريق وللجماهير، ولا أزال أتذكر مباراتنا أمام الوصل الموسم الماضي في البطولة نفسها وكانت النتيجة 3-3 وبعدها فاز الوصل بنتيجة 4-3 ولم تكن المهمة سهلة«.
وتعليقاً على سؤال حول تميز جمهور الوصل على ملعبه، قال:»أعتقد أن جمهور العين هو الأفضل والأكبر عدداً، ويتواجدون دائماً خلف الفريق داخل وخارج ملعبه، والأكثر تأثيراً، ودائماً ما نشعر بالسعادة لرؤية جماهيرنا في المدرجات ويشعر اللاعبون بدعمهم وتزداد حماستهم بحضور الجماهير للمباريات".

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