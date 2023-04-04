بيانيتش جاهز لقيادة «الملك»

علي معالي (الشارقة)

اكتملت صفوف الشارقة بعد عودة البوسني بيانيتش بشكل قوي للتدريبات، وتزايد احتمالات قيادته لـ"الملك" في مباراة عجمان اليوم، حيث وضع الروماني كوزمين أولاريو الكثير من المهام على عاتق بيانيتش في هذه المواجهة التي يعتبرها الكثيرون عنق زجاجة للفريق، بعد ابتعاده عن صدارة الدوري بفارق 7 نقاط.

ويركز الفريق على البطولة الحالية باعتبارها الوحيدة التي يضمن المنافسة على لقبها، فضلاً عن الرغبة في الحفاظ على لقب الكأس الأغلى.

وظهر الانسجام الكبير بين بيانيتش ودجانيني وكايو لوكاس ومعهما ألكاسير وعثمان كمارا ولوان بيريرا، وفي التدريبات الأخيرة، لتزداد قوة الملك الهجومية، حيث لم يعد هناك من العناصر المصابة سوى ماجد حسن.