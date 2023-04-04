«الزعيم» يهز صدارة «الفرسان» لـ «دوري تحت 21»



معتصم عبدالله (دبي)

هز العين صدارة شباب الأهلي لـ «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، بعدما ألحق به الخسارة الثالثة في الموسم الحالي بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد مكتوم بن راشد الأحد الماضي، في واجهة مباريات «الجولة 21»، والتي شهدت فوز الجزيرة «الوصيف» على الوصل 3-1، وتفوق الشارقة «الثالث» أمام الوحدة 2-0، فيما شهدت بقية المباريات فوز عجمان على البطائح 1-0، والظفرة أمام بني ياس 2-1، واتحاد كلباء على حساب النصر 3-1.

وسجل عيسى خلفان مهاجم «الزعيم» هدفاً في الدقيقة 97، ليحسم به فوز فريقه أمام مضيفه شباب الأهلي 1-0، ورفع العين رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد «الفرسان» في 46 نقطة بالخسارة الثالثة في سجله خلال الموسم بعد الأولى أمام النصر 0-1 في الجولة العاشرة، والجزيرة 1-3 في الجولة 19.

وكان «الفرسان» توج بلقب الدوري في الموسم الماضي 2021- 2022 من دون خسارة، قبل أن يتكبد أول خسارة في الموسم الحالي أمام النصر 0-1 في الجولة العاشرة.

من جهته، قلص الجزيرة «الوصيف» الفارق مع شباب الأهلي المتصدر إلى ثلاث نقاط فقط بفوزه على ضيفه الوصل 3-1، وسجل أهداف «فخر أبوظبي» عمر هيكل مدافع «الفرسان» بالخطأ في مرمى فريقه «هدف عكسي» في الدقيقة 30، وزايد العامري «ثنائية» في الدقيقتين 30 و76، فيما سجل هدف الضيوف لويز جويلهرم في الدقيقة 38، ورفع الجزيرة رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني، مقابل 21 للوصل العاشر.

وقاد مايد الكاس فريقه الشارقة للفوز على حساب ضيفه الوحدة 2-0 بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 55 و94، ليرفع «الملك» رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث، مقابل 29 للعنابي «السادس»، وتمسك دبا بمركزه الخامس بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة بالفوز مضيفه خورفكان 2-0، وسجل للنواخذة خميس الزيودي في الدقيقة 7، و«البديل» زايد الظنحاني في الدقيقة 97.

وبعيداً عن سباق صدارة الفرق، واصل لويز جويلهرم مهاجم الوصل تألقه في «دوري 21»، بعدما عزز صدارته لقائمة الهدافين برصيد 14 هدفاً بعدما سجل الهدف الوحيد لفريقه أمام مضيفه الجزيرة 1-3، ولم يمنع تراجع «الإمبراطور» للمركز العاشر في الترتيب العام، استمرار المهاجم البرازيلي في صدارة قائمة الهدافين في موسمه الأول مع «الأصفر».

نتائج الجولة 21

شباب الأهلي - العين، 0-1

الجزيرة - الوصل، 3- 1

الشارقة - الوحدة، 2- 0

خورفكان - دبا، 0- 2

عجمان - البطائح، 1-0

بني ياس - الظفرة، 1-2

اتحاد كلباء - النصر، 3-2

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خسائر «الفرسان» في دوري 21

النصر - شباب الأهلي، 1-0 «الجولة 10»

شباب الأهلي - الجزيرة، 1- 3 «الجولة 19»

شباب الأهلي - العين، 0-1 «الجولة 21»