«الإمبراطور» و«فهود زعبيل» إلى نصف نهائي «طائرة ند الشبا»

دبي (الاتحاد)

رحب الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد البادل، الرئيس الفخري للاتحاد العربي للعبة، بالوفود المشاركة في النسخة الأولى من بطولة ند الشبا الدولية للبادل، التي انطلقت منافساتها وتستمر حتى 8 أبريل الجاري في صالة البادل بمجمع ند الشبا الرياضي، بمشاركة 8 منتخبات هي الإمارات، ومصر، وقطر، وإيران، واليابان والكويت، والبحرين، والسعودية، وتقام ضمن فعاليات النسخة العاشرة من دورة ند الشبا الرياضية.

والتقى الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم مع رؤساء الوفود واللاعبين للترحيب بهم، والتأكيد على أن رياضة البادل حققت نموًا كبيرًا في أعداد المشاركين في الدولة، كما أصبحت دبي ملتقى أبطال العالم والمنتخبات العربية والدولية، التي تتنافس على أقوى البطولات والتي كان آخرها استضافة بطولة العالم للبادل العام الماضي،والتي وحققت نجاحًا كبيرًا وبفضل توجيهات ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وتقام مساء اليوم، 4 مباريات نارية لحساب الجولة الثانية للنسخة الأولى من بطولة ند الشبا الدولية للبادل، حيث يواجه منتخبنا الوطني نظيره الياباني، ويلاقي منتخب السعودية نظيره القطري في المجموعة الأولى، ويلتقي منتخب البحرين مع الكويت وإيران مع مصر في المجموعة الثانية .

وكان الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، قد توج الفائزين في بطولة البادل في 3 فئات، وحصل الثنائي نيكولا سياسيا وبيل ريلات على لقب فئة التصنيف المحلي 10 نقاط "رجال"، بتغلبهما في المباراة النهائية على حساب أنشول شوبال وأيشان شوبال بمجموعتين دون رد 6 - 4 و6 - 2، فيما توج الثنائي عائشة العوضي وأندريا سوتو بلقب فئة التصنيف المحلي 10 نقاط "سيدات" بفوزهما في النهائي على جوادلوبي دي سان فليكس وجابرييلا دوتش 6 - 3 و6 - 3، وفاز الثنائي سيف الحمادي وقاسم الشرافي بلقب بطولة الناشئين تحت 16 عاما التي تقام لأول مرة ضمن الدورة، بتغلبهما في النهائي على أحمد الهاشمي وعيسى أهلي بمجموعتين دون رد 6 - 0 و6 - 3 .

على جانب آخر، حجز فريقا الإمبراطور وفهود زعبيل مقعديهما للمشاركة في النسخة المقبلة من بطولة الكرة الطائرة بالدورة، بعد تأهلهما إلى دور نصف النهائي على حساب فريقا إتش إم أس والشبابي، حيث أقرت اللجنة المنظمة تأهل الفرق الأربعة التي تصل إلى نصف النهائي تلقائيًا للمشاركة في النسخة المقبلة، وكان فريق الإمبراطور قد فاز على فريق إتش إم أس في مباراة قوية وصعبة انتهت بفوز الأول بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، فيما فاز فريق فهود زعبيل على فريق الشبابي بثلاثة أشواط نظيفة.

وفي بطولة السلة للكراسي المتحركة المقامة حالياً بنادي دبي لأصحاب الهمم، تأهل فريقا القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات للدور نصف النهائي، بعدما تصدر فريق شرطة دبي قمة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بالفوز الذي حققه على فريق مركز وريزيدنس البستان 40-11، فيما فاز فريق هيئة الطرق والمواصلات على بلدية دبي 34-21، ورفع رصيده إلى 6 نقاط، فيما نجح فريق دبي للإسعاف في الفوز على فريق تنمية المجتمع 30-8، وتقدم للمركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية، وبات على مقربة من التأهل للمربع الذهبي، وفاز كهرباء ومياه دبي على محاكم دبي 24-22 .

وحضر جانب من المنافسات حصة بنت عيسى بو حميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، ونبيل عاشور رئيس اتحاد اليد، وثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ومحمد عبدالكريم جلفار نائب رئيس النادي، وماجد العصيمي مدير عام النادي