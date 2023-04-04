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الرياضي

صقور بني ياس يحلق بلقب «رمضانية» خالد بن طناف المنهالي

صقور بني ياس يحلق بلقب «رمضانية» خالد بن طناف المنهالي
4 ابريل 2023 13:52

مصطفى الديب (أبوظبي)
توج فريق "صقور بني ياس" بلقب بطولة خالد بن طناف المنهالي الرمضانية، التي اختتمت بالملاعب الفرعية لنادي بني ياس بالشامخة.
وحضر المباراة النهائية وتتويج البطل خالد بن طناف المنهالي، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وعبد الله الغيلاني رئيس شركة نادي بن ياس لكرة القدم، وسهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي.
ونجح فريق "صقور بني ياس" بالتحليق باللقب بعد الفوز على فريق الاتحاد الرياضي 5-4 بضربات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.
وجاءت المباراة مثيرة وقوية تبادل خلالها طرفا النهائي السيطرة على مجريات اللعب، إلى أن حسم صقور بني ياس اللقب بضربات الترجيح.
وشهد اليوم الختامي والمباراة النهائية حضوراً جماهيريا كبيراً، مختلف الأعمار للاستمتاع بالأجواء والفعاليات المصاحبة أبرزها بطولة شد الحبل.
من جهته عبر خالد بن طناف المنهالي عن سعادته البالغة بمشهد ختام البطولة، مؤكداً أن الأجواء كانت رائعة والحضور الجماهيري كان كبيراً للغاية، الأمر الذي يؤكد أن الجميع استمتع بالحدث.
وقال: بكل تأكيد التألف والمحبة الهدف الرئيسي من هذه البطولة في هذا الشهر الكريم، لاسيما وأن الأجواء جاءت ممتعة في كل شيء سواء على مستوى الطقس أو على مستوى المنافسة الفنية بين الفرق.
ووجه الشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، على الدعم الدائم لمثل هذه الفعاليات المجتمعية المهمة، ووجه التحية لعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، على حضوره اليوم الختامي والتواجد خلال تتويج البطل.
ووجه خالد بن طناف المنهالي التهنئة لفريق صقور بن ياس الفائز باللقب، مؤكداً أن البطل استحق التتويج باللقب، لكن في النهاية لا يوجد خاسر في هذا المحفل الرياضي العائلي الذي جمع الكثير من شباب الوطن، وشكر جميع المنظمين، مشيراً إلى أن الجميع قدم مجهوداً كبيراً لكي يخرج الحدث بهذه الصورة المميزة.

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