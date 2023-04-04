شباب الأهلي يلتقي البطائح في قرعة كأس رئيس الدولة للسلة

علي معالي (دبي)

تأهل فريق الشارقة إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة السلة بالقرعة، في حين يلعب شباب الأهلي مع البطائح، وذلك في مراسم قرعة الكأس للموسم الرياضي 2022- 2023، التي جرت في مقر الاتحاد في دبي امس الأول، بحضور سالم المطوع أمين عام الاتحاد والدكتور منير بن الحبيب المدير الفني للاتحاد، وقاسم دعدوش سكرتير فني لجنة الحكام ومندوبي كل الأندية المشاركة.

يشارك في منافسات الكأس 7 أندية، وتم وضع شباب الأهلي على رأس المجموعة الأولى بصفته بطل الدوري للموسم الماضي، والشارقة على رأس المجموعة الثانية بصفته الوصيف، وأسفرت القرعة عن لقاء البطائح مع شباب الأهلي، والوصل مع الوحدة في المجموعة الأولى، والنصر مع الظفرة في المجموعة الثانية، وتأهل الشارقة بالقرعة إلى نصف النهائي مباشرة، على أن يلعب في نصف النهائي مع الفائز من النصر والظفرة، وتنطلق المباريات 13 مايو المقبل.

كما شملت القرعة كأس الشباب ويشارك فيها 9 أندية، وأسفرت عن مواجهة شباب الأهلي مع الشارقة، والنصر مع الجزيرة، والفائز منهما يلتقي البطائح، في المجموعة الأولى، وفي المجموعة الثانية الوصل مع العين، وبني ياس مع الوحدة، وتبدأ المنافسات 14 مايو.

وفي كأس الناشئين يشارك فيها 12 فريقاً، وأسفرت القرعة عن لقاء النصر مع بني ياس، والبطائح مع الذيد، ومليحة مع الجزيرة بالمجموعة الأولى، وفي المجموعة الثانية الوصل مع شباب الأهلي، وخورفكان مع اتحاد كلباء، والشارقة مع العين، وتبدأ منافسات هذه المرحلة يوم 27 من الشهر الجاري.

وفي كأس الأشبال يشارك 16 فريقاً، وأسفرت القرعة عن لقاء النصر مع العين، وشباب الأهلي مع المدام، والشارقة مع الجزيرة الحمراء، والظفرة مع مليحة بالمجموعة الأولى، وفي المقابل بالمجموعة الثانية خورفكان يلتقي الجزيرة، والحمرية مع دبا الحصن، والذيد مع اتحاد كلباء، والوصل مع البطائح وتنطلق المباريات يوم 7 مايو المقبل.

وفي كأس البراعم (أ) يشارك فيها 17 فريقاً، وأسفرت القرعة عن لقاء النصر مع الوحدة والوصل مع اتحاد كلباء، والبطائح مع مليحة، والجزيرة مع خورفكان، وفي المجموعة الثانية الشارقة مع العين، وشباب الأهلي مع الظفرة، والجزيرة الحمراء مع دبا الحصن، والمدام مع الفائز من مباراة الحمرية والذيد والتي تقام 27 من الشهر الجاري.

أما السيدات، فيشارك فيها 4 أندية وأسفرت القرعة عن مواجهة نادي الشارقة لرياضة للمرأة مع الشرقية، والوسطى مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك.