مدارس الإمارات الوطنية يتأهل إلى نصف نهائي كأس منصور بن زايد



مصطفى الديب (أبوظبي)

تأهل فريق مدارس الإمارات الوطنية إلى نصف نهائي بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2023، بعد فوزه على الأرشيف والمكتبة الوطنية بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء الاثنين، على ملعب فندق قصر الإمارات ماندرين أورينتال بالعاصمة أبوظبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من البطولة.

وسيطر حامل لقب النسخة الماضية على المباراة بشكل جيد، حيث دخل اللقاء بهجوم مكثف بغية تسجيل هدفاً مبكراً وتحقيق فوزاً مريحاً، وفرض لاعبو فريق الإمارات الوطنية أسلوبهم وسيطروا على اللقاء، في حين لم يستطع لاعبو الأرشيف والمكتبة الوطنية مجاراة طريقة اللعب.

ونجح أحمد سمير في تسجيل الهدف الأول لمدارس الإمارات الوطنية في الشوط الأول، قبل أن يعزز اللاعب نفسه تقدم فريقه بهدف ثان بالشوط الثاني، وعلى الرغم من النقص العددي لمدارس الإمارات الوطنية بعد طرد أحد مدافعيه، إلا أنه حافظ على تقدمه وعلى نظافة شباكه وخطف بطاقة التأهل ليكون أول المتواجدين في نصف نهائي الحدث الكبير.

وصعد فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية إلى الملحق الذي سيقام الخميس المقبل، حيث يمنح نظام البطولة متصدر كل مجموعة من المجموعات الثلاث بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، على أن يحدد المتأهل الرابع إلى قبل النهائي، عبر إقامة 3 لقاءات «ملحق» بين أصحاب المركز الثاني وأفضل ثالث.

وفي المباراة الثانية لحساب ذات المجموعة، فاز مكتب شؤون المجالس على وكالة أنباء الإمارات «وام» بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة شهدت لقطات فنية مثيرة في الشوط الثاني بعدما انتهى الأول بالتعادل السلبي.

أحرز ثنائية فريق وكالة أنباء الإمارات كل من زادي ودانيال، بينما سجل لمكتب شؤون المجالس حمادة علي «هدفين» وأحمد عبدالله، علماً بأن الهدف الثاني لحمادة علي جاء في الوقت القاتل، ليمنح فريقه النقاط الثلاث وإمكانية التأهل إلى الملحق كأفضل ثالث.

وبنتائج مباراتي الجولة الثالثة للمجموعة الأولى، تأهل فريق مدارس الإمارات الوطنية كمتصدر برصيد 7 نقاط، وجاء ثانياً الأرشيف والمكتبة الوطنية «6 نقاط» الذي صعد إلى الملحق، وفي المرتبة الثالثة مكتب شؤون المجالس «4 نقاط»، وحل رابعاً وكالة أنباء الإمارات «وام» برصيد خال من النقاط.

وتختتم مساء الأربعاء مرحلة المجموعات بمباراتين ضمن المجموعة الثالثة، يجمع اللقاء الأول مكتب البعثات الدراسية «6 نقاط» بمكتب الشؤون الخاصة «نقطة واحدة»، ويتطلع مكتب البعثات الدراسية، وصيف النسخة الماضية، إلى حسم تأهله ونيل بطاقة الصعود إلى نصف النهائي، حيث يحتاج إلى نقطة واحدة لضمان بلوغ المربع الذهبي

ويلاقي فريق دائرة القضاء «3 نقاط» المركز الوطني للتأهيل صاحب النقطة الواحدة في اللقاء الثاني.

وتقام مباريات «الملحق»، يوم الخميس المقبل بطريقة خروج المغلوب، بين أصحاب المركز الثاني في المجموعات «3 فرق»، بالإضافة إلى الفريق صاحب أفضل مركز ثالث في المجموعات، وفي حال انتهاء الزمن الأصلي للمباراة بالتعادل، يحتكم الفريقان لركلات الترجيح، على أن تقام مباراتا نصف النهائي، يوم الأحد المقبل.