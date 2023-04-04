كاكا يرفض.. والنني يحلُم في «خط الهجوم والدفاع»



الشارقة (الاتحاد)

انطلقت أولى جلسات المجلس الرمضاني، في نسخته الثانية عشرة، والذي ينظمه نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، من خلال الجلسة الرياضية بعنوان «خط الهجوم والدفاع.. كرة القدم بين النتائج ومتعة الأداء»، بمشاركة ريكاردو كاكا، اللاعب السابق في منتخب البرازيل، ونادي إي سي ميلان الإيطالي، وريال مدريد الإسباني، ومحمد النني، لاعب منتخب مصر ونادي أرسنال الإنجليزي.

وناقشت الجلسة التي أدارها الإعلامي الرياضي الكويتي، مشاري الخزيم تأثير الخطط التدريبية على كرة القدم، وأداء اللاعبين وأدوارهم داخل الملعب ومراكز اللعب المختلفة، ومدى انعكاس أشكال اللعب الهجومية والدفاعية على جماهيرية الأندية وتحقيق متعة الأداء الكروي، والبحث عن إجابات فنية حول السؤال الذي لطالما شغل متابعي الساحرة المستديرة، وهو «النتائج أم المتعة الجماهيرية؟».

قال ريكاردو كاكا: «الهدف من المباريات دائماً هو تحقيق النتائج، وإذا تواجد اللعب الجميل فهذا جيد، ومن المهم أن يكون الشكل المثالي موجوداً في أسلوب أي فريق في العالم، إضافة إلى الجمع بين اللعب الجميل والنتيجة الجيدة».

وأضاف نجم المنتخب البرازيلي أنه كان محظوظاً عندما لعب مع فرق كبيرة ومنتخب عالمي وأسماء لامعة استطاع خلالها تقديم كرة قدم جميلة ونتائج إيجابية، خصوصاً في كأس العالم 2002 على مستوى المنتخب، وميلان بطل دوري أبطال أوروبا في عام 2007 على مستوى الفريق.

وطالب ريكاردو كاكا كل لاعب كرة قدم أن يستمتع بالمستوى ويقدم كل ما لديه لخدمة فريقه، مشيراً إلى أنه يستمتع بأداء فرق باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ وأرسنال، حيث إنهم يقدمون كرة قدم جميلة وبأسلوب مختلف.

وعن أفضل المدربين، اختار النجم البرازيلي المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي كونه المدرب الذي يستطيع أن يخرج أفضل ما لدى اللاعبين، أما على صعيد المنتخبات، فإن منتخب البرازيل في كأس العالم 2006 على الرغم من عدم تحقيقه البطولة إلا أنه كان ممتعاً، وعن أفضل لاعب لعب معه كاكا اختار البرازيلي رونالدو، حيث لعب معه في المنتخب ونادي أي سي ميلان.

وأشار البرازيلي إلى أن أجمل أهدافه كانت ضد مانشستر يونايتد وذلك لأهمية المباراة، وفي الوقت الحالي أوضح نجم المنتخب البرازيلي أنه يستمتع بوقته مع العائلة ولا يفكر بالاتجاه لمجال التدريب.

ووافق النجم المصري محمد النني رأيه حديث البرازيلي كاكا بأن النتيجة دائماً أهم بغض النظر عن الأسلوب، ويجب على اللاعب أن يعطي كل ما عنده في الفريق لتحقيق الفوز.

واختار النجم المصري منتخب البرازيل، كونهم يخترعون كل جديد في كرة القدم، مشيراً إلى أن مدرب فريق الأرسنال ميكيل أرتيتا هو الأفضل نظراً لجهده الكبير مع الفريق ووجود أمور غير مرئية للجمهور، وبعيداً عن أرتيتا اختار النني بيب جوارديولا.

واعتبر النجم المصري بأن الألماني مسعود أوزيل هو أفضل اللاعبين الذين لعب معهم، ويعتبر من اللاعبين الذين يوجدون الحلول في الفريق، ويعشق كاكا لأنه يلعب بالسهل الممتنع وبأناقة، وعن النجم المصري محمد صلاح أشار النني إلى أنه أسطورة عربية ومصرية والجميع يفخر به وبإنجازاته في الدوري الإنجليزي، وتحدث لاعب المنتخب المصري بأن لاعبي وسط الملعب هم أكثر من يستلم التوجيهات من المدرب ويربط بين خطوط الفريق، لذلك يتوجهون للسلك التدريبي، مشيراً إلى أنه يحلم بالتدريب في أوروبا وأن يكون أول مدرب عربي مصري.