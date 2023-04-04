«أبوظبي للرعاية والتأهيل» بطل كأس سداسيات «زايد العليا»



أبوظبي (الاتحاد)

فاز فريق مركز أبوظبي للرعاية والتأهيل بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بكأس البطولة الرمضانية لسداسيات كرة القدم داخل الصالات 2023، التي نظمتها إدارة الأندية الرياضية بالمؤسسة ضمن الأنشطة والفعاليات بمناسبة الشهر الكريم، وقام عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، بتسليم كأس البطولة وميداليات المركز الأول للفريق الفائز، بحضور عبد الله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم، ونافع الحمادي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالمؤسسة.

وكان فريق مركز أبوظبي للرعاية والتأهيل تغلب في المباراة النهائية على فريق التأهيل الزراعي الذي حصل على المركز الثاني والميداليات الفضية بضربات الجزاء الترجيحية 3/1، بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي بنتيجة التعادل بهدف لكل فريق، بينما كان المركز الثالث والميداليات البرونزية من نصيب فريق الخدمات العامة، عقب فوزه على فريق مركز أبوظبي للتوحد A في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بضربات الجزاء الترجيحية 3/2، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة التعادل من دون أهداف.

وصرح أحمد سالم الشامسي، مدير نادي أبوظبي لأصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا، أن البطولة أقيمت على مدى خمسة أيام في الصالة الرياضية بمقر المؤسسة بمنطقة المفرق، وشارك فيها ثماني فرق من كوادر المؤسسة الوظيفية، بهدف تعزيز التواصل بين موظفي المؤسسة خلال شهر رمضان، وخلق روح المنافسة الرياضية بينهم.

وأضاف: مشاركة الإدارات المختلفة في البطولة الرمضانية للمؤسسة، يدل على حرصها الشديد لإنجاح أنشطة وفعاليات النادي، الأمر الذي يحقق أهدافنا المنشودة في نشر ثقافة الرياضة وتكريس مفهومها بين منتسبي المؤسسة، سواء الكوادر الوظيفية أو منتسبينا أصحاب الهمم. مشيداً بالمستوى الفني الجيد والحماس والندية والتي اتسمت بها المباريات، وأشار إلى أن الرياضة تشعل التنافس الشريف بين الجميع وتمنح الشعور الطيب بالولاء والانتماء

وذكر الشامسي أن نادي أبوظبي لأصحاب الهمم يهدف من إقامة الفعاليات الرمضانية إلى إتاحة الفرصة لموظفيه للمشاركة باللعب في المسابقات المختلفة ضمن الفعاليات الرمضانية، والمشاركة في إدارة الفعاليات، كما أن البطولات الرمضانية تُسهم في اكتشاف المواهب الجديدة.

وتمت إقامة المنافسات بنظام الدوري من دور واحد، جرى تقسم الفرق المشاركة إلى مجموعتين بواقع أربع فرق في كل مجموعة، ضمت المجموعة الأولى فرق مركز أبوظبي للتوحد A، ومركز أبوظبي للرعاية والتأهيل، ونادي العين لأصحاب الهمم، والأمانة العامة، بينما ضمت المجموعة الثانية، فرق مركز أبوظبي للتوحد B، والتأهيل الزراعي، ونادي أبوظبي لأصحاب الهمم، والخدمات العامة.

وأسفرت التصفيات عن احتلال فريق مركز أبوظبي للرعاية والتأهيل صدارة المجموعة الأولى، وتمكن من الفوز على فريق الخدمات العامة صاحب المركز الثاني بالمجموعة الثانية في مباراة نصف النهائي الأول بنتيجة 3 مقابل لاشي، واحتل فريق التأهيل الزراعي صدارة المجموعة الثانية، وتمكن من الفوز على فريق مركز أبوظبي للتوحد A في نصف النهائي الثاني بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف وحيد.