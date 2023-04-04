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حصة بوحميد: مهرجان «دبي لأصحاب الهمم» الرمضاني فاق التوقعات

حصة بوحميد: مهرجان «دبي لأصحاب الهمم» الرمضاني فاق التوقعات
4 ابريل 2023 13:30

 دبي (الاتحاد)
أشادت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة دولة مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي بمهرجان نادي دبي لأصحاب الهمم الرمضاني، مؤكدة أنه فاق التوقعات بزيادة أعداد المشاركين في النسخة الحالية وتنوع أنشطته والمشاركة الخليجية الأولى لعدد من المتنافسين في مسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم، وخاصة أن المهرجان ظل يستهدف كل فئات «أصحاب الهمم»، مما كان له المرود الإيجابي على فعالياته المتنوعة.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لحصة بوحميد لفعاليات المهرجان الرياضية والثقافية والمجتمعية مساء الاثنين، والتي بدأتها بمشاهدة بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة ضمن دورة ند الشبا الرياضية التي يستضيفها النادي. 
والتقت معاليها عدداً من أبطال النادي مطلعة على مبادرات «أصحاب الهمم» المختلفة أعقب ذلك زيارتها للمجلس الرمضاني الذي ظل يجذب أولياء الأمور، والذي يضم العديد من الفعاليات أبرزها اكتشاف مواهب أصحاب الهمم وفقرات مسرحية ومسابقات يومية. 
وثمنت حرص أولياء أمور «أصحاب الهمم» والأسر على متابعة فعاليات المهرجان الذي يحتوي على أنشطة حافلة في هذا الشهر الفضيل، معربة عن سعادتها بالتواجد في هذا المهرجان الرمضاني الذي جمع العديد من الأسر، مما كان الأثر الكبير في تحقيق النجاح المنشود خلال نسخه المختلفة. 
من جانبه، وصف ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم الزيارة بالمثمرة والإيجابية، والتي أكدت التواصل بين المسؤولين والمجتمع ومؤسساته. 
وقال: إن الزيارة أسعدت «أصحاب الهمم» وأولياء أمورهم، مما كان له الأثر الكبير في نفوسهم في ظل هذا الاهتمام الذي يحظوا به من «القيادة الرشيدة» لمواصلة مسيرة العطاء في جميع مناحي الحياة. 
وأشار بالرقاد إلى أن إشادة معاليها يضاعف من مسؤولية الجميع من أجل تعزيز مثل هذه المكتسبات، وترك العديد من بصمات النجاح وصولاً إلى الأهداف المنشودة وفق النهج المرسوم. 

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