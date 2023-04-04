«كلنا عجمان».. شعار البركان في الكأس



رضا سليم (دبي)

أطلق مجلس إدارة نادي عجمان، برئاسة خليفة الجرمن، مبادرة «إمارة واحدة.. فريق واحد.. كلنا عجمان»، قبل مواجهة فريق الشارقة في ذهاب نصف النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، لتحفيز الجمهور على حضور المباراة ومساندة الفريق، كما تكفلت إدارة النادي بشراء 1200 تذكرة سيتم توزيعها لأسبقية الحضور من الجمهور عند بوابات الدخول، كما سيتم تخصيص حافلات من أمام النادي إلى استاد الشارقة، بالإضافة إلى 30 ألفاً جوائز مالية ستوزع على 60 مشجعاً من جماهير البركان.

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي للنادي تفاصيل الجوائز ودعوة الجمهور للحضور والمساندة، أمام الملك بحثا عن حلم التأهل للمباراة النهائية في ظل المستوى المتميز الذي يقدمه الفريق هذا الموسم.

من ناحية أخرى، أنهى الفريق تجهيزاته للمواجهة التي يتعامل معها الجهاز الفني بقيادة الصربي جوران بطريقة مختلفة عن مواجهات الدوري، والتي حسمها الملك لمصلحته في الدورين الأول والثاني، وكانت آخر خسارة للبرتقالي في الدوري على يد الشارقة في الجولة 16 برباعية دون رد.

في الوقت الذي أكد محمد حسين كزوة مدير الفريق أن الكونغولي بريستيج مبونجو سيكون جاهزاً للمواجهة بعدما تماثل الشفاء والانضمام للتدريبات وجميع اللاعبين في جاهزية تامة للمباراة.

ومن المنتظر أن يعود جوران إلى التشكيلة الثابتة التي جلبت الانتصارات للفريق، حيث سيعتمد على الحارس علي الحوسني وفي خط الدفاع عبدالله صالح وميرال وسعيد سليمان وسعود سعيد، وفي الارتكاز بلال يوسف وعصام فايز، وفي الوسط الثلاثي علي مدن وفراس بالعربي وبريستيج وفي الهجوم وليد أزارو.

كان البرتقالي قد تجاوز فريق العربي في الدور 32 للبطولة بنتيجة 3-0، وتخطى الحمرية بنتيجة 2-0 في دور الستة عشر، فاز على البطائح 2-1 في الدور ربع النهائي.