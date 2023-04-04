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الرياضي

مدرب عالمي على طاولة اتحاد الشطرنج

مدرب عالمي على طاولة اتحاد الشطرنج
4 ابريل 2023 12:45


دبي (الاتحاد)
عقد مجلس إدارة اتحاد الشطرنج اجتماعه الدوري برئاسة تريم مطر تريم وحضور جميع الأعضاء، وتصدر أجندة الاجتماع ملف استضافة البطولة الآسيوية للهواة التي ينظمها الاتحاد أغسطس المقبل، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من مختلف دول آسيا، حيث تم تشكيل اللجنة العليا المنظمة للبطولة، برئاسة تريم مطر تريم وعبدالكريم المرزوقي نائب رئيس اللجنة، وسلطان علي الطاهر مدير البطولة والذي سيقوم بتشكيل اللجان العاملة بالبطولة.
وأشاد الاجتماع بالإنجاز الذي حققه الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بالفوز بلقب بطولة «تقويم الرياض» وسط مشاركة نخبة اللاعبين العرب، موجهاً الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة ومجلس الشارقة الرياضي، ومثمناً دور نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.
وناقش الاجتماع التعاقد مع مدرب عالمي لمنتخب الرجال، حيث تم استعراض أسماء المدربين الثلاثة على طاولة الاجتماع من قبل لجنة المنتخبات، وتم تحويل الملف إلى الجهاز الفني لاتخاذ القرار المناسب.
وأكد عبدالكريم المرزوقي، الأمين العام للاتحاد، أن البطولة الآسيوية للهواة ستكون في مقدمة أولوياتنا خلال الفترة المقبلة للتجهيز لها بالشكل الذي يليق باسم الشطرنج ورياضة الإمارات، ولدينا خبرة التنظيم مثل هذه الأحداث، ولكننا دائماً نسعى للأفضل، وستشهد المرحلة المقبلة تشكيل اللجان العاملة للبدء في التجهيز للحدث، مشيراً إلى أن الاجتماع تناول أيضاً المبادرات المجتمعية التي شارك فيها الاتحاد، منها معرض الهيئة العامة للرياضة، وزيارة مؤسسة الإمارات للخدمات الطبية ومركز محيصنة الصحي، وهذه المبادرات هي جزء أصيل من عمل الاتحاد.

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