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الرياضي

مصير جالتييه في «حديقة الأمراء».. الاجابة 15 ابريل!!

مصير جالتييه في «حديقة الأمراء».. الاجابة 15 ابريل!!
4 ابريل 2023 11:40

 
أنور إبراهيم (القاهرة) 

 

تفكر إدارة باريس سان جيرمان بجدية في التخلص من كريستوف جالتييه المدير الفني إذا لم ينجح في الفوز بالمباراتين القادمتين في الدوري الفرنسي «ليج آن» لأن السقوط فيهما يشكل خطراً حقيقياً على إمكانية الاحتفاظ باللقب، كما يعجل الإطاحة بهذا المدرب. 

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وذكرت مصادر صحفية فرنسية عديدة إن خسارة سان جيرمان 8 مرات في 18 مباراة لعبها الفريق منذ بداية 2023، بمختلف المسابقات، محصلة تثير المخاوف، لأنها لم تحدث منذ 2001، وقالت المصادر نفسها إنه بعد الهزيمة الأخيرة بهدف أمام أولمبيك ليون بملعب «حديقة الأمراء»، ومن قبلها الخسارة من رين صفر/2 على نفس الملعب، أصبح موقف جالتييه «هشاً»، وتخشى الإدارة الباريسية أن يؤدي هذا التراجع في المستوى إلى تحول الأمر إلى «أزمة مستحكمة»، وخاصة بعد السقوط السابق في دوري الأبطال «الشامبيونزليج» أمام بايرن ميونيخ الألماني. وأضافت نفس المصادر إن سان جيرمان قد لاينتظر حتى نهاية الموسم - مثلما كان مقرراً- لإقالة جالتييه، وإنما سيتوقف الأمر على نتيجة مباراتي نيس السبت القادم ومن بعدها رين يوم 15 إبريل، إذ سيكون هناك كلام آخر، إذ خرج الفريق منهما بنتيجتين سلبيتين، ووقتها سيكون جالتييه «الضحية الأولى».
ويعمل جالتييه «56 عاماً» حالياً تحت ضغط نفسي كبير ويحاول بشتى الطرق لم شمل الفريق وإعادة شحن «بطاريات» اللاعبين من أجل العودة إلى الطريق الصحيح، وإن كان فعل ذلك من قبل بعد الهزيمة من البايرن في دوري الأبطال، إذ جمع وقتها اللاعبين في غرفة الملابس بمركز تدريب الفريق في «كامب ديه لوج» لكي يؤكد لهم أهمية إنهاء الموسم بقوة حتى لايفقدوا اللقب ولكن من دون جدوى، حيث لم يهتم عدد غير قليل من اللاعبين برسالته.
وتساءلت شبكة «راديو وتلفزيون مونت كارلو سبورت» عما إذا كان جالتييه قادراً على النجاح في إعادة فريقه إلى المستوى العالي الذي كان عليه في بداية الموسم ؟ وقالت: الإجابة تحسمها مباراتا نيس ورين.

باريس سان جيرمان
الدوري الفرنسي
دوري أبطال أوروبا
ليونيل ميسي
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