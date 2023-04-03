توتنهام يتعادل مع إيفرتون ويزيح يونايتد

لندن(أ ف ب)

ارتقى توتنهام بقيادة مدربه الموقت إلى المركز الرابع في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتعادله مع مضيفه إيفرتون 1-صفر الاثنين في مباراة أنهاها الفريقان بعشرة لاعبين، في ختام المرحلة التاسعة والعشرين.

ورفع توتنهام رصيده الى 50 نقطة متقدماً بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد، الذي تراجع الى المركز الخامس بخسارته امام نيوكاسل الثالث صفر-2 الاحد. ويملك نيوكاسل بدوره 50 نقطة، لكن توتنهام خاض مباراتين أكثر عن منافسيه.

خاض توتنهام المباراة بقيادة مدربه الايطالي كريستيان ستيليني الذي كان مساعداً لمواطنه انتونيو كونتي بعد إقالة الأخير من منصبه الأسبوع الماضي.

وسبق لستيلني أن أشرف على بعض مباريات توتنهام هذا الموسم، عندما كان كونتي يتعافى من عملية إزالة المرارة.

وقرر مجلس إدارة توتنهام تعيين ستيليني حتى نهاية الموسم قبل اختيار مدرب جديد.

وللمرة الثانية توالياً فرط توتنهام بالفوز خارج ملعبه، بعد أن تقدم في مباراته الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي على ساوثهامبتون 3-1 حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن يسجل الاخير هدفين ليخرج بنقطة ثمينة في صراعه للبقاء ضمن أندية النخبة.

جاء الشوط الاول رتيباً جداً، حيث فشل كلا الفريقين في صناعة فرص حقيقية على باب المرميين.

وكانت نقطة التحول في الشوط الثاني لصالح توتنهام، لدى طرد لاعب وسط ايفرتون المالي الدولي عبداللاي دوكوريه اثر تلاسن بينه وبين هاري كين (58).

وزادت الأمور سوءًا لإيفرتون اثر احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح توتنهام، بعد حادثة الطرد بعشر دقائق اثر خطأ ارتكبه المدافع مايكل كين، انبرى لها هاري كين بنجاح (68) رافعاً رصيده إلى 22 هدفاً، هذا الموسم في المركز الثاني لصدارة ترتيب الهدافين بعد هداف مانشستر سيتي النرويجي إيرلينج هالاند مع 28 هدفاً.

وظن توتنهام أنه في طريقه لحصد النقاط الثلاث والصعود الى المركز الثالث، لكنه تعرض بدوره لحادثة طرد لمهاجمه البرازيلي لوكاس مورا في الدقيقة 88 بعد ست دقائق من مشاركته احتياطياً.

ودفع توتنهام ثمناً غاليًا لهذا الطرد لإن إيفرتون أدرك التعادل مباشرة بعد هذه الحادثة، بواسطة قلب دفاعه مايكل كين الذي اطلق كرة صاروخية سكنت شباك الحارس الفرنسي هوجو لوريس، العائد بين الخشبات الثلاث بعد غياب منذ فبراير عدة بداعي الاصابة.