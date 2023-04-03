موجوروزا.. استراحة مفتوحة

مدريد(رويترز)

قالت جاربين موجوروزا البطلة السابقة لفرنسا المفتوحة وويمبلدون اليوم، إنها أخذت استراحة طويلة من رياضة التنس وستغيب عن موسمي الملاعب الرملية والعشبية هذا العام.

وخاضت موجوروزا، الفائزة ببطولة فرنسا المفتوحة في 2016 وويمبلدون في 2017، أربع مباريات فقط هذا العام دون ان تحقق الانتصار.

وكانت آخر مباراة لها في فبراير الماضي في بطولة ليون المفتوحة، حيث خسرت أمام التشيكية الشابة ليندا نوسكوفا في الدور الأول.

وكتبت موجوروزا، التي تحتل المصنفة 132 عالمياً حالياً، عبر إنستجرام "قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء...بدا الأمر صحياً ورائعاً حقاً، لذلك سأطيل هذه الفترة حتى الصيف. لذا ساغيب عن موسمي الملاعب الرملية والعشبية".

واحتلت موجوروزا، البالغة من العمر 29 عاما، المركز الأول في التصنيف العالمي عام 2017 واحتلت المركز الثالث بحلول نهاية عام 2021، عندما فازت بثلاثة ألقاب لبطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات. لكنها شهدت تراجعاً في المستوى العام الماضي، حيث لم تتجاوز دور الثمانية في أي بطولة شاركت فيها.







