الوحدة يستضيف البرج اللبناني في كأس الملك سلمان للأندية

مصطفى الديب (أبوظبي)

يدخل الوحدة اختباراً خارجياً جديداً مساء اليوم، عندما يستضيف البرج اللبناني في ذهاب الدوري التمهيدي الأول لكأس الملك سلمان للأندية العربية، وتنطلق المباراة عند العاشرة مساء على ملعب استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب على الملعب نفسه السبت المقبل، ويواجه الفائز من اللقاءين الفريق الفائز من مواجهتي الذهاب الإياب بين فريقي الجيش الملكي المغربي والاتحاد الليبي.

ووصل فريق البرج اللبناني مساء السبت الماضي، وخاض تدريباً وحيداً على ملعب المباراة، استعداداً للقاء، ومن المقرر أن يواصل إقامته في العاصمة أبوظبي حتى لقاء الإياب المقرر له السبت المقبل.

واستعد العنابي للقاء من خلال تدريبين فقط، عقب لقاء الشارقة في الدوري الذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ويواصل مهاجم الفريق سبستيان تيجالي غيابه بسبب إصابته التي غاب على إثرها عن الفريق في الفترة الماضية.

وركز مدرب العنابي على النواحي التكتيكية أكثر من البدنية حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد، كما حرص على دراسة الفريق اللبناني من خلال مشاهدة عدد من مبارياته بالدوري اللبناني الذي احتل فيه البرج المركز الخامس.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يمثل فيها الوحدة الإمارات في البطولة العربية بعد نسخة 2017 التي أقيمت في مصر وودعها من دوري المجموعات.