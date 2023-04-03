الثلاثاء 4 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الوحدة يستضيف البرج اللبناني في كأس الملك سلمان للأندية

الوحدة يستضيف البرج اللبناني في كأس الملك سلمان للأندية
4 ابريل 2023 02:01

مصطفى الديب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«العنابي» يهدر النقاط أمام «المنافسين المباشرين»
كوزمين يحتفل بـ «المباراة 200» في «دورينا»

يدخل الوحدة اختباراً خارجياً جديداً مساء اليوم، عندما يستضيف البرج اللبناني في ذهاب الدوري التمهيدي الأول لكأس الملك سلمان للأندية العربية، وتنطلق المباراة عند العاشرة مساء على ملعب استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب على الملعب نفسه السبت المقبل، ويواجه الفائز من اللقاءين الفريق الفائز من مواجهتي الذهاب الإياب بين فريقي الجيش الملكي المغربي والاتحاد الليبي.
ووصل فريق البرج اللبناني مساء السبت الماضي، وخاض تدريباً وحيداً على ملعب المباراة، استعداداً للقاء، ومن المقرر أن يواصل إقامته في العاصمة أبوظبي حتى لقاء الإياب المقرر له السبت المقبل.
واستعد العنابي للقاء من خلال تدريبين فقط، عقب لقاء الشارقة في الدوري الذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ويواصل مهاجم الفريق سبستيان تيجالي غيابه بسبب إصابته التي غاب على إثرها عن الفريق في الفترة الماضية.
وركز مدرب العنابي على النواحي التكتيكية أكثر من البدنية حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد، كما حرص على دراسة الفريق اللبناني من خلال مشاهدة عدد من مبارياته بالدوري اللبناني الذي احتل فيه البرج المركز الخامس.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يمثل فيها الوحدة الإمارات في البطولة العربية بعد نسخة 2017 التي أقيمت في مصر وودعها من دوري المجموعات.

الوحدة
كأس الأندية العربية
البطولة العربية
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
«الفاو»: الإمارات شريك موثوق في الإغاثة الدولية
الإمارات
«الفاو»: الإمارات شريك موثوق في الإغاثة الدولية
اليوم 02:03
فلسطينيون يستعدون لتناول طعام الإفطار في ساحة المسجد الأقصى (أ ف ب)
عربي ودولي
الإمارات تدعو للدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط
اليوم 02:03
العراقيون يشكون ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال رمضان
عربي ودولي
العراقيون يشكون ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال رمضان
اليوم 02:03
تأهب أمني بنيويورك عشية مثول ترامب أمام القضاء
عربي ودولي
تأهب أمني بنيويورك عشية مثول ترامب أمام القضاء
اليوم 02:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©