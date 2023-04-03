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الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس يتوج بكأس الجو جيتسو

الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس يتوج بكأس الجو جيتسو
4 ابريل 2023 02:01

الشارقة (وام)

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فاز فريق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بكأس الشارقة للجو جيتسو بدون بدلة التي اقيمت بمقر النادي في منطقة الرمثاء، برعاية مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الجو جيتسو بمشاركة 12 فريقاً وبواقع 135 لاعباً من مختلف أندية الدولة.
وشهدت البطولة مستوى فنياً مميزاً عكس النقلة النوعية لجو جيتسو الإمارات، إذ أحرز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس المركز الأول في فئتي تحت 10 و12 سنة، بينما حل نادي شرطة الشارقة ثانياً في فئة 12 سنة والوصل ثالثاً في الفئتين، كما حل فريق أدما عجمان المركز الثاني في فئة 10 سنوات.
حضر البطولة الشيخ طارق بن فيصل القاسمي واللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة وأحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ونائبه أحمد سعيد الجروان وعبدالله الدح عضو مجلس الشارقة الرياضي، كما حضر المنافسات والتتويج رئيس لجنة الألعاب الفردية في مجلس الشارقة الرياضي جاسم الدوخي وعدد من أعضاء محلس إدارة النادي. وقال أحمد عبد الرحمن العويس: سعداء للمشاركة الطيبة من اللاعبين في البطولة، ومعظمهم من اللاعبين الموهوبين حيث تم اختيارهذه الفئات العمرية، لكونها تعد الأساس في استكشاف المواهب ولكونهم يشكلون جيل المستقبل وسعداء لما شاهدناه من مستويات فنية تبشر بالخير، وقد تم اعتماد هذه البطولة ليتم تنظيمها بشكل دوري سنوياً، على أن يتم تطويرها ودعمها لتشكل نقطة انطلاق لتكون بطولة دولية مستقبلاً.

نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس
كأس الجو جيتسو
الجو جيتسو
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