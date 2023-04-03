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«الصقور» يطارد وصافة «الأولى»

«الصقور» يطارد وصافة «الأولى»
4 ابريل 2023 02:01

معتصم عبدالله (دبي)
 
ينشد فريق نادي الإمارات استعادة وصافة ترتيب دوري الدرجة الأولى من منافسه دبا الحصن، حينما يستقبل ضيفه الحمرية في العاشرة مساء اليوم على ملعب «الصقور» برأس الخيمة، في ختام الجولة 28 والتي تشهد أيضاً مواجهة جلف اف سي «الثالث عشر» والتعاون «الحادي عشر» على ملعب العربي بأم القيوين في التوقيت ذاته.
وتراجع «الصقور» إلى المركز الثالث مؤقتاً برصيد 53 نقطة، بعد فوز منافسه دبا الحصن الوصيف الحالي برصيد 54 نقطة على بينونة 3-1 في انطلاق مباريات الجولة 28، والتي شهدت فوز الذيد على سيتي 2-1، ومصفوت أمام العروبة 1-0، وتعادل فرسان هسبانيا والعربي 1-1.
وشهد اليوم الثاني لمباريات الجولة 28 مساء الأحد، تعزيز حتا لصدارته للترتيب بالفوز على ضيفه مسافي «الثامن» بهدف وحيد حمل توقيع الهولندي ميشيل تي فردي في الدقيقة 79، ليرفع «الإعصار» رصيده 62 نقطة، في المقابل كسب الفجيرة صاحب المركز الـ12 برصيد 32 المواجهة أمام ضيفه الجزيرة الحمراء «العاشر» بـ 33 نقطة، بنتيجة 3-1.

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مباريات اليوم:
الإمارات - الحمرية 22:00
جلف اف سي - التعاون 22:00

نادي الإمارات
دوري الدرجة الأولى
دوري الأولى
دبا الحصن
الحمرية
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