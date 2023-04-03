اتحاد الطائرة يستحدث نظام الدورات المجمعة

دبي (وام)

أعلن عبدالعزيز السلمان، الأمين العام لاتحاد الطائرة، أن الاتحاد بصدد إقامة أكثر من بطولة في الموسم المقبل بنظام الدورات المجمعة، استثماراً للنجاح الذي حققته بطولة السوبر، والتي أقيمت وفق هذا النظام.

وكانت بطولة سوبر الطائرة في الموسم الجاري، قد أقيمت وفق نظام جديد من دورها الثاني بتنظيم المنافسات بين الفرق المتأهلة عبر دورتين مجمعتين، أقيمت الأولى منهما على صالة نادي شباب الأهلي، والثانية على صالة نادي بني ياس، الذي توج بلقبها.

وأوضح السلمان، أن تقييم آخر بطولة نظمها الاتحاد هذا الموسم، وهي بطولة «السوبر» أكد على أنها قدمت مستويات أعلى بكثير من نسخها في الأعوام السابقة، وهو ما يحث اتحاد اللعبة إلى التفكير في إقامة أكثر من بطولة الموسم المقبل بنفس الطريقة، وهي الدورات المجمعة.

وقال: «تعطي الدورات المجمعة أريحية كبيرة في التعامل سواء من قبل اتحاد اللعبة أو للأندية المشاركة، حيث تقام المنافسات بين جميع الفرق على صالة واحدة ولفترة زمنية محددة، وهو ما يضمن حضوراً جماهيرياً قوياً وتغطية إعلامية تلفزيونية متميزة، وهو نفس ما حدث في دورتي بطولة السوبر المجمعتين على صالتي شباب الأهلي وبني ياس». وأعلن رئيس الاتحاد أن لجنة الفعاليات باتحاد الكرة الطائرة ستناقش في اجتماعها القادم إقامة عدد من البطولات المقبلة بنظام الدورات المجمعة، في محاولة لتعميم النجاحات التي اثبتتها آخر دورتين مجمعتين.

وقال: «سنناقش مدى قدرتنا على تطبيق هذا النظام لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من إقامة جميع المنافسات على ملعب واحد، سواء على مستوى اللعبة أو بالنسبة للفرق المشاركة والعوائد الفنية والتنظيمية والجماهيرية».