162 خيلاً في مزاد «هيئة الإمارات» بـ«ميدان»

محمد حسن (دبي)

تنظم هيئة الإمارات لسباق الخيل، في التاسعة مساء اليوم، مزاد الخيول تحت التدريب 2023، في منطقة تسريج الخيول، بمضمار ميدان.

ويهدف المزاد إلى ضخ دماء جديدة للإسطبلات، استعداداً للموسم المقبل، ومنح الملاك الجدد فرصة لاقتناء خيول جديدة، من سلالات معروفة ملائمة للساحة المحلية، وبتصنيفات متنوعة تناسب الجميع.

وتضم القائمة 162 خيلاً تنحدر من أشهر الفحول العالمية مثل «دباوي» و«شمردل» و«أكسيد اند أكسل»، و«أميركان فيرو» و«إفراج» و«فرانكل» و«جاليليو»، و«دارك انجل» وغيرها من الفحول المعروفة.

وتضم قائمة الخيول المعروض أسماء مرموقة لمعظم الإسطبلات الكبيرة مثل جودلفين، وشاركت هذه الخيول في السباقات الإماراتية، واستطاعت تأكيد جدارتها مثل «زيرو تو هندرت» و«باث أوف ثندر» و«سايلنت سبتش» والنجم رويال فليت.