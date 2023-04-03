«مودرن جيمز» يخوض مغامرة الفئة الأولى

عصام السيد (أبوظبي)

يسعى الجواد «مودرن جيمز» لجودلفين، والذي أصبح بطل أميركا الشمالية العام الماضي، بعد رحلاته الناجحة للفوز بسباقات وودباين مايل للفئة الأولى، وبريدرز كب مايل للفئة الأولى، إلى تحقيق المزيد من المجد في أميركا الشمالية.

وغرد المالك والمربي جودلفين أن ابن «دباوي» البالغ من العمر 4 سنوات، سيبدأ عامه في سباق مارك مايل للفئة الأولى، الذي تبلغ جائزته 600 ألف دولار 14 أبريل في مضمار كينلاند، بإشراف المدرب البريطاني تشارلي أبلبي.

ومن المقرر أن تنضم إليه زميلته في الإسطبل بمضمار كينلاند، حيث أشار جودلفين أيضاً في التغريدة إلى أن المهرة «ويذ ذا مونلايت»، ستتجه إلى سباق جيني ويلي ستيكس للفئة الأولى البالغ جائزته 600 ألف دولار، الذي سينطلق 15 أبريل في مضمار ليكسينجتون.

وفي العام الماضي، فازت المهرة «ويذ ذا مونلايت» التي جرى تربيتها في جودلفين، والمنحدرة من نسل «فرانكل» بسباق ساراتوجا أوكس إنفتاشونال للفئة الثالثة، وحلت في الميزان في سباقين آخرين مصنفين في الولايات المتحدة.

وفي حين أن «مودرن جيمز» لم يشارك في السباقات هذا العام منذ كأس البريدرز، فقد تسابقت «ويذ ذا مونلايت» مرتين في عام 2023 في مضمار ميدان في دبي، وفازت بسباقي كيب فيردي ستيكس للفئة الثانية، وبلانشين ستيكس للفئة الثانية، وكلاهما في فبراير، وفي رصيدها 6 انتصارات والمركز الثاني مرتين، والثالث مرة من اجمالي 11 مشاركة جمعت منها مكاسب مالية بلغت 815.271 دولار.

وحصد «مودرن جيمز» 7 انتصارات والمركز الثاني ثلاث مرات، والمركز الثالث مرة في 13 سباقاً وبرصيد يزيد عن 3.3 مليون دولار، وهو غير مهزوم في ثلاث سباقات في أميركا الشمالية، بعد أن حصل أيضاً على لقب بريدرز كب العشبي للخيول الناشئة للفئة الأولى في عام 2021 بمضمار ديل مار.

الجدير بالذكر أن «مودرن جيمز» تمكن من تسجيل فوز كلاسيكي في الـ 2000 جينيز الفرنسي، بول دساي دي بولان، ليصبح شارلي أبلبي بالتالي أول مدرب يفوز بسباقات الجينيز الإنجليزي والأيرلندي والفرنسي، لمسافة 1600 متر بثلاثة خيول مختلفة.