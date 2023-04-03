النصر إلى النهائي الثاني في تاريخه بدوري السلة

علي معالي (دبي)

حقق فريق النصر لكرة السلة للرجال مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كرر فوزه على الشارقة في إياب نصف نهائي بطولة الدوري، على صالة نادي الشارقة بنتيجة 99- 87، في مباراة تألق فيها «العميد» من البداية للنهاية، حيث تفوق في الذهاب على صالة نادي النصر 78- 75، ويعد هذا الصعود لنهائي الدوري هو الثاني في تاريخ النادي والمسابقة، لينتظر الفريق الفائز من لقاء شباب الأهلي والوصل في المباراة الثالثة والفاصلة بينهما، والتي ستقام السبت المقبل على صالة «الفرسان».

ونجح المدرب المصري حسام الوكيل في قيادة «العميد» من خارج الخطوط عبر الأداء المميز هذا الموسم، وهي المرة الثانية التي يقود فيها الوكيل النصر لنهائي الدوري، حيث كانت الأولى عام 2018، وكان وقتها مساعداً مع المدرب السوري همام كركوكلي، ولكن النصر قدم هذا الموسم أداءً استثنائياً بكل المقاييس، حيث تفوق على نفسه في أكثر من مباراة، إضافة إلى وجود 4 لاعبين في قائمة المنتخب الوطني، وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ النادي.

على الجانب الآخر، غاب «الملك الشرقاوي» عن معظم أوقات المباراة، فلم يظهر أجانب الفريق بالمستوى المتوقع منهم، وكذلك غابت الرميات الثلاثية التي تميز بها الفريق خاصة عمر خالد، حيث كانت الرمية الثلاثية الأولى لـ «الملك» في الرمق الأخير من المباراة عبر عمر خالد، في المقابل كان التألق الكبير لأكثر من لاعب نصراوي، تبادلوا تسجيل الأهداف بشكل رائع، حيث أحرز المحترف الأميركي سيكو ويجز (33 نقطة)، وبالإضافة إلى 7 مساعدات هجومية، وسجل صالح سلطان (16 نقطة)، وحسن عبدالله (15 نقطة)، وراشد سالم (13 نقطة).

ونجح العميد في علاج أخطاء مباراة الذهاب مع الشارقة، والتي ظهرت خصوصاً في الربع الثالث وخسره الفريق وقتها بفارق كبير، حيث تفوق اللاعبون على أنفسهم في مباراة الإياب، وتحديداً في الربع الثالث 26- 17.

وكانت بداية المباراة لمصلحة الشارقة، حيث تقدم في الربع الأول 31- 27، ولكن النصر عاد في الربعين الثاني والثالث، ونجح في التقدم بفارق كبير من النقاط بنتيجة 26- 14,26- 17، ورغم تقدم الشارقة في الربع الرابع 25- 20، لكن ذلك لم يكن كافياً لتحقيق الفوز، الذي ذهب للعميد عن جدارة واستحقاق.